FC Metz: Okidja revient sur son expulsion controversée face à Guingamp

Le gardien de but international algérien, Alexandre Okidja, a écopé d’un carton rouge controversé lors du match ayant opposé son équipe le FC Metz à l’EA Guingamp. Il revient sur son expulsion.

Après avoir purgé sa suspension, c’est à l’occasion du match d’hier face à l’EA Guingamp, qu’Alexandre Okidja a enfin renoué avec la compétition officielle. Aligné parmi le onze de départ pour garder la cage du FC Metz, il n’a finalement pas pu aller jusqu’au terme du match. En effet, et on jouait les derniers instants de la première mi-temps, il a écopé d’un carton rouge.

Une expulsion controversée, faut-t-il le dire, dans la mesure où il y avait un léger contact (involontaire) entre le portier international et l’attaquant adverse. La décision de l’arbitre qui a officié le match a surpris plus d’un. Le dernier rempart grenats a, d’ailleurs, quitté la pelouse en larmes.

A noter qu’Okidja a laissé son équipe en infériorité numérique qui a concédé une lourde défaite à la maison sur un score sans appel de six buts à trois.

« Je me suis dis qu’on s’acharne sur moi »

Dans une déclaration accordée au micro de « France Bleu Lorraine Nord », Alexandre Okidja revient sur son expulsion controversée face à l’EA Guingamp. Il livre son interprétation.

« Je me demande vraiment si le métier n’est pas à revoir si de telles sorties sont sanctionnées. Je ne regarde que le ballon, je ne regarde pas Livolant. Mon pied touche son épaule, mais je le retire immédiatement. J’ai de l’incompréhension puis de la tristesse car j’aime ce club, ces supporters, je veux l’aider à réaliser ses objectifs. Livolant a vu que j’allais avoir la balle. Il s’est sans doute dit qu’il allait venir vers moi pour le penalty. Je me retrouve encore sur la touche à abandonner mes potes, ça fait mal. Je suis sonné quand je vois qu’il siffle pénalty. Je suis KO quand je vois le rouge. Je me dis qu’on s’acharne sur moi… On faisait un super match malgré le premier penalty. ». Dira-t-il.

Reste à savoir maintenant quel nombre de match de suspension écopera le gardien de but algérien.