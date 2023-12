Favoris pour la CAN 2023 : une star ivoirienne snobe l’Algérie

L’ancienne star de la sélection ivoirienne, Yaya Touré, désigne ses favoris pour la CAN-2023. Selon lui, l’équipe d’Algérie ne peut pas prétendre au sacre africain en Côte d’Ivoire.

À trois semaines seulement de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroulera en Côte d’Ivoire, le compte à rebours de ce grand rendez-vous continental de football a commencé. Les spécialistes parlent d’ores et déjà sur les favoris pour le prestigieux titre africain.

L’équipe d’Algérie va-t-elle remporter la CAN-2023 ? Une question qui divise les consultants et les entraineurs. Si certains voient bien les Verts triompher au pays des Éléphants, ce n’est pas le cas pour d’autres.

Yaya Touré désigne ses favoris… Sans l’Algérie !

L’ancienne star de la sélection ivoirienne, Yaya Touré, révèle ses favoris pour la CAN-2023. Selon lui, quatre sélections vont disputer le sacre africain. À la grande surprise, il n’a pas cité l’Algérie ou encore, son pays, la Côte d’Ivoire, organisateur du tournoi continental, du 13 janvier au 11 février 2024. Et pourtant, la bande à Djamel Belmadi a réalisé un parcours remarquable dans les éliminatoires pour la CAN. En effet, elle est la seule sélection africaine à avoir décroché 16 points en 6 matchs, soit 5 victoires et un nul.

« Il est normal d’avoir une préférence pour son propre pays. La Côte d’Ivoire a une équipe solide et de nombreux joueurs talentueux et expérimentés. Mais si je devais choisir des équipes que je pense favorites, je dirais le Sénégal, le Maroc, la Guinée-Bissau, l’Afrique du Sud. Leur parcours lors des qualifications a été impressionnant ». A-t-il déclaré à « Sportnewsafrica ».

À noter que le quadruple Ballon d’Or africain occupe actuellement le poste d’entraineur adjoint à la sélection saoudienne. Faisant partie des joueurs emblématiques de la sélection des Éléphants, il a été aussi nommé ambassadeur de la fédération ivoirienne de football.