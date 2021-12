Favoris de la CAN 2022 : quand Halilhodzic évite de designer l’Algérie

Alors qu’il en reste que quelque temps pour le coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations prévue au Cameroun, les équipe africaines qualifiées à cette compétition se préparent désormais pour concurrencer sur le trophée de l’édition de 2022.

À cet effet, et lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi 23 décembre, à l’occasion de l’annonce de sa sélection, le sélectionneur national de l’équipe marocaine, Vahid Halilhodzic a été interrogé sur le favori de la compétition africaine.

L’entraîneur bosnien s’est montré gêné et a pris toutes les précautions du monde afin d’éviter la question, pour lancer finalement : » il y a quatre ou cinq équipes de très bons niveaux, avec des joueurs exceptionnels, de classe mondiale. Ce sont des équipes qui peuvent, avec le Maroc, être favorites. Je ne veux pas me prononcer… Ça va créer… Bon, c’est une compétition très élevée, » répond-il après avoir bégayé quelques secondes.

» Le plus grand favori, vous le connaissez » (Halilhodzic)

Avec une telle réponse, Vahid Halilhodzic a clairement éviter de prononcer le mot « Algérie ». Cependant, il n’a pas pu s’échapper à la question : » le plus grand favori, vous le connaissez ? « .

» Il y a beaucoup de bonnes équipes, je pense que vous imaginez lesquelles peuvent être favorites. Ce n’est pas la peine qu’on se répète. Le plus grand favori, vous le connaissez. Mais on est là aussi, » a déclaré soigneusement le Bosnien.

Le sélectionneur a pris le soin de ne pas prononcer le nom de l’Algérie, quoique ce fût la réponse attendue, et ce, pour ne pas raviver l’animosité qui règne entre les deux pays.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la prochaine édition de la CAN est prévue entre le 09 janvier et le 06 février de l’année prochaine au Cameroun, et la sélection de Djamel Belmadi s’avance en effet, comme grande favorite de la compétition.