Faux titres de séjour en France : un trafic lucratif démantelé, jusqu’à 25 000 € par dossier

Une vaste affaire de faux papiers, de procédures de régularisation des étrangers en France a éclaté à Nancy. Suite à l’enquête ouverte par le parquet, plusieurs personnes, dont une fonctionnaire, ont été interpellées dans le cadre de cette affaire.

Une fonctionnaire du service d’admission des étrangers, ainsi que plusieurs autres personnes, ont été arrêtées, mardi dernier à Nancy, en France, pour une grosse affaire de trafic de faux papiers de séjour.

Scandale de faux papiers de séjour en France : plusieurs suspects arrêtés

Selon le parquet de Nancy, ces suspects sont soupçonnés d’avoir participé à un trafic de faux de documents dans les procédures de régularisation et de séjour de personnes étrangères en France. Tout a commencé après un signalement reçu par l’antenne nancéienne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, sur l’existence de faux documents de séjour dans le dossier d’un étranger.

Par ailleurs, des vérifications sur les pièces des dossiers confirmaient l’existence de ces faux documents. Deux mois plus tard, la préfecture de Meurthe-et-Moselle a fait part de la présence de plusieurs autres pièces frauduleuses dans d’autres dossiers.

Un point important a attiré l’attention des enquêteurs, les dossiers de régularisations objets des soupçons sont tous traités par la même fonctionnaire du service d’admission des étrangers.

25 000 euros demandés par dossier

L’enquête préliminaire de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) et de la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) de Meurthe-et-Moselle a réussi à identifier un total de quinze personnes impliquées, dont une fonctionnaire, dans cette vaste affaire.

Selon le procureur en charge de cette affaire, le réseau réclamait des sommes astronomiques, allant jusqu’à 25 000 euros par dossier traité. Par ailleurs, à l’issue des gardes à vue, la fonctionnaire et une autre personne, accusée de jouer le rôle d’intermédiaire. Ces derniers ont été déférés au parquet de Nancy et leur détention provisoire a été demandée.

De plus, une information judiciaire a été ouverte pour « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en bande organisée, corruption passive, faux et usage de faux documents administratifs, obtention frauduleuse de documents administratifs« .

Cette procédure a pour but d’identifier les membres de ce réseau, d’établir leurs implications respectives, de mettre en avant l’ampleur exacte des flux financiers et de saisir les produits objets de ces infractions. Il est important de rappeler que ce n’est pas la première fois qu’une telle affaire éclate en France. De nombreux réseaux tirent profit grâce à la fraude administrative liée aux titres de séjour et aux documents de régularisation des étrangers en situation irrégulière à l’hexagone.

