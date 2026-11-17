📋 Dossier complet : AADL 3 — tout savoir en un seul article

Un simple message sur le téléphone, un logo familier, une adresse web presque identique à celle d’une institution connue : il n’en fallait pas davantage pour que plus de 600 Algériens livrent leurs données bancaires à des inconnus. En conséquence, le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) de la Sûreté nationale a mis fin aux agissements de cette structure criminelle. Elle était spécialisée dans l’escroquerie en ligne et l’usurpation d’identité numérique. Sept de ses membres ont été interpellés.

Un réseau d’escroquerie en ligne qui copiait l’AADL et BaridiMob

Les enquêteurs ont repéré une activité anormale autour de plusieurs plateformes web et pages créées de toutes pièces. Celles-ci reproduisaient l’apparence d’organismes publics parmi les plus sollicités par les citoyens. Il s’agit notamment de l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) et du service de paiement électronique BaridiMob. De plus, d’autres vitrines, proposant de prétendues prestations touristiques, complétaient l’arsenal.

Tout l’intérêt de ce montage résidait dans la confiance que les usagers accordent spontanément à ces marques. En s’abritant derrière des noms connus, les fraudeurs obtenaient sans difficulté des coordonnées personnelles et des identifiants de paiement. Les sites miroirs donnaient le change jusque dans les moindres détails graphiques.

Le second volet du dispositif reposait sur le phishing par SMS. Les investigations ont établi que plus de 18 000 messages frauduleux étaient partis vers des abonnés algériens. Chacun invitait sa cible à cliquer, à confirmer une opération ou à régulariser un dossier fictif.

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Sept interpellations et plus de 70 millions de centimes récupérés

Croisant exploitations techniques et vérifications de terrain, les policiers sont remontés jusqu’aux animateurs du groupe. Sept personnes ont été appréhendées. Les constatations décrivent une organisation hiérarchisée, dotée d’une répartition claire des rôles. Celle-ci avait fait du web son unique terrain d’opération.

Le bilan matériel de l’intervention est conséquent. Les services de sécurité ont mis la main sur des revenus illicites dépassant 70 millions de centimes, auxquels s’ajoutent 1 000 euros. Une moto, des terminaux informatiques, des supports de stockage, des téléphones portables et un lot de puces téléphoniques ont également été saisis. Par ailleurs, tout ce matériel alimentait la machine à arnaques.

Les suspects déférés devant le pôle pénal national

Menée sous l’autorité du parquet compétent, l’opération s’est conclue par la présentation des mis en cause devant le procureur de la République près le pôle pénal national chargé des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Cette juridiction spécialisée traite les dossiers les plus complexes du contentieux numérique.

La suite relève désormais de l’instruction judiciaire. Les victimes, dispersées à travre plusieurs régions, pourraient se constituer partie civile. Le volume des sommes détournées reste à affiner au fil des auditions.

Un réflexe demeure la meilleure protection : aucune administration, aucune banque ni aucun opérateur de paiement ne réclame de code confidentiel par SMS ou via un lien. Les autorités rappellent que les récupérations financières restent souvent partielles. En effet, l’enquête de Constantine sur un vaste montage frauduleux l’a montré.

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