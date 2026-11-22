Un nouveau piège numérique vise les automobilistes et les détenteurs de cartes bancaires en Algérie. L’organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur, Himayatec, vient de signaler la mise en ligne de pages et d’interfaces frauduleuses qui se réclament abusivement de Naftal. Leur but est de récupérer des informations confidentielles, et en particulier celles liées à la carte Edahabia.

Selon l’association, ces vitrines numériques reprennent le nom et l’image de la compagnie pétrolière publique pour inspirer confiance. Une fois l’internaute mis en confiance, un formulaire lui réclame des coordonnées bancaires qui n’ont aucune raison d’être demandées.

Himayatec alerte sur les faux sites qui usurpent Naftal

L’organisation décrit un mécanisme classique d’hameçonnage. Des pages imitant l’identité visuelle de l’entreprise publique circulent sur le web et les réseaux sociaux. Elles proposent des services apparemment anodins, puis exigent la saisie de données sensibles. Les victimes ne découvrent souvent l’arnaque qu’après le débit de leur compte.

Le phénomène n’est pas inédit. En août dernier, l’entreprise avait déjà dénoncé des plateformes pirates se faisant passer pour elle, comme l’avait révélé une alerte officielle sur la vente de pneus en ligne commercialisant frauduleusement des pneumatiques de marque Continental.

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La carte Edahabia, cible privilégiée des cybercriminels

Himayatec insiste sur un point précis. Aucun organisme légitime ne demande le code PIN d’une carte bancaire par le biais d’un formulaire en ligne. Ce code reste strictement personnel, au même titre que les numéros imprimés sur le support et que le code de vérification envoyé par SMS lors d’une transaction.

Les consommateurs sont donc invités à refuser systématiquement toute demande de ce type. Un commerçant honnête ne réclame jamais ces éléments réunis. Dès qu’une page les exige au nom d’une entreprise publique, il faut la fermer sans hésiter.

Les escrocs exploitent la généralisation du paiement électronique en Algérie. Plus les usagers s’habituent aux achats en ligne, plus la frontière entre un vrai guichet numérique et une copie devient difficile à distinguer. Des notions techniques simples, comme la différence entre un TPE et un Pin Pad, aident pourtant à repérer les situations anormales.

Mahatati, seule plateforme officielle reconnue de Naftal

L’association rappelle avec fermeté qu’une seule interface numérique appartient réellement à la compagnie : Mahatati. Toute autre application, tout autre site ou toute autre page prétendant offrir ces services au nom du groupe pétrolier relève de la tentative d’escroquerie.

Ce rappel rejoint les communiqués diffusés par l’entreprise elle-même. En octobre dernier, une mise en garde adressée aux automobilistes précisait déjà qu’aucun formulaire authentique ne demande un numéro de carte, une date d’expiration ou un cryptogramme.

Vérifier l’adresse affichée dans la barre du navigateur reste le réflexe le plus efficace. Une lettre modifiée, un domaine inhabituel, une extension douteuse : ces détails trahissent presque toujours la supercherie.

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La vigilance des consommateurs face à la cybercriminalité

Himayatec recommande d’ignorer les liens reçus par message ou publiés par des comptes non certifiés. Un lien suspect suffit à installer un piège. L’organisation souligne que la protection des données bancaires dépend d’abord du comportement de chaque utilisateur.

D’autres institutions publiques subissent le même sort. Des fausses pages promettant des concours fictifs ont ainsi conduit Algérie Poste à multiplier ses mises en garde auprès de ses clients. Les administrations locales ne sont pas épargnées non plus, comme l’ont montré les faux guichets de billetterie signalés dans la capitale.

En cas de doute, le meilleur réflexe consiste à passer par les canaux officiels, puis à signaler la page frauduleuse. La cybercriminalité prospère sur la précipitation, et quelques secondes de vérification suffisent souvent à l’arrêter.

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