Faux pas de l’équipe d’Algérie face à l’Angola : Walid Sadi réagit

Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a commenté le faux pas de la sélection nationale face à l’Angola. Il se dit optimiste de se racheter à l’occasion de la prochaine sortie face au Burkina Faso.

La sélection nationale a entamé la CAN-2023 sur une mauvaise note. En effet, elle a concédé le nul face à l’Angola (1-1). Un nul au gout d’une défaite, faut-il le dire, dans un match où il y avait place pour la victoire.

Présent en Côte d’Ivoire, le président de la FAF, Walid Sadi, a commenté le semi-échec concédé face à l’Angola. « Nous aurions aimé entamer le tournoi par une victoire qui nous aurait permis de commencer idéalement, mais malheureusement ça n’a pas été le cas ». Dira-t-il, dans une déclaration accordée à l’APS.

Poursuivant sa déclaration, il affirme que la sélection nationale est à l’équipe à battre et que sa mauvaise entame dans la CAN ne reflète pas son niveau. « Lors de la première période, nous avons maîtrisé notre sujet de bout en bout, on aurait pu regagner les vestiaires sur un score plus important. En seconde période, il y a eu une baisse de régime chose qui a permis à l’adversaire de reprendre confiance et égaliser. Tous les adversaires se motivent quand il s’agit d’affronter l’Algérie. C’est l’équipe à battre ». A-t-il ajouté.

Sadi s’attend à une bonne réaction face au Burkina Faso

Le président de la première instance du football algérien attend une bonne réaction des Verts lors de leur prochaine sortie face au Burkina Faso. « Nous devons maintenant tourner la page de l’Angola, qui fait désormais partie du passé, et se projeter sur le match important face au Burkina Faso qu’on doit absolument gagner. Je suis persuadé que les joueurs vont pouvoir réagir et se remettre en question pour le match de samedi. Trébucher d’entrée peut arriver à n’importer quelle équipe ». A-t-il affirmé.

Par ailleurs, Sadi a appelé au soutien total de la sélection nationale en ce début du tournoi. « Tout le monde doit soutenir la sélection dans ces moments, supporters et presse algérienne ici présente à Bouaké. Nous avons besoin de plus de sérénité. Les joueurs sont déterminés à se racheter ».

Enfin, Le président de la FAF qui a rejoint la Côte d’Ivoire a tenu à remercier les Ivoiriens pour leur accueil et leur hospitalité. « En tant que premier responsable de la FAF, je tiens à remercier les autorités ivoiriennes de nous avoir mis dans les meilleures conditions, ils sont aux petits soins avec nous, on ne manque de rien. Sur l’aspect organisationnel des matchs à Bouaké, tout se passe comme prévu, l’organisation est irréprochable. Ils sont à féliciter » a-t-il conclu.