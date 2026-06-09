Faux logements AADL : une escroquerie à plusieurs niveaux démantelée à Oran

À Oran, une affaire d’arnaque aux logements publics a mis à nu un mode opératoire structuré. Mêlant usurpation d’identité, faux documents et promesses de logements contre paiement.

L’enquête, déclenchée à la suite d’une plainte déposée par une victime, a révélé un réseau qui avait réussi à instaurer un climat de confiance trompeur auprès de plusieurs citoyens, notamment des membres de la diaspora.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire du drapeau profané à Alger : 7 ans de prison contre les principaux accusés

Les faits se sont déroulés après que la victime a signalé avoir été piégée par des individus lui promettant l’obtention d’un logement public en échange de sommes d’argent importantes. Cette plainte a déclenché une enquête approfondie menée par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de la sûreté de la wilaya d’Oran.

Les investigations ont rapidement permis de remonter la piste d’un groupe organisé opérant selon une répartition précise des rôles.

Arnaque aux logements publics à Oran : un réseau organisé entre recrutement, faux documents et usurpation de fonctions

Les enquêteurs ont établi que le groupe, composé de quatre personnes, fonctionnait de manière parfaitement coordonnée, chaque membre assumant un rôle précis dans le dispositif frauduleux.

Deux femmes étaient chargées d’identifier et d’approcher les victimes. Notamment parmi les ressortissants établis à l’étranger. Avant de leur présenter des promesses d’accès à des logements de type public locatif en échange de paiements.

🟢 À LIRE AUSSI : Deux sœurs finissent en prison pour fraude au BAC 2026

Un troisième suspect intervenait ensuite en affirmant disposer de relations au sein de l’agence AADL. Et en promettant de faciliter les démarches administratives, appuyant ses propos par l’utilisation d’ordres de paiement falsifiés.

Enfin, un quatrième individu prenait en charge la fabrication des documents frauduleux et allait jusqu’à rencontrer certaines victimes dans des établissements bancaires, où il se faisait passer pour un agent de l’AADL. Selon les éléments de l’enquête, ce dernier rôle jouait une fonction centrale dans la mise en scène, en donnant une apparence officielle aux transactions.

Faux logements AADL : des documents falsifiés saisis et une enquête supervisée par le parquet

Les opérations de perquisition ont permis la saisie de plusieurs documents bancaires et administratifs falsifiés. Ces pièces étaient utilisées pour appuyer les promesses faites aux victimes et entretenir l’illusion d’un processus légal.

L’enquête a été menée sous la supervision du procureur de la République près le tribunal d’Oran. Une fois les investigations achevées, les quatre suspects ont été présentés devant la justice. Un mandat de dépôt a été prononcé à leur encontre.

🟢 À LIRE AUSSI : Affaire Latifa Dib : lourde peine de prison requise contre l’ex-avocate

La procédure judiciaire suit désormais son cours. Alors que les autorités poursuivent leurs efforts dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie liés au foncier et au logement.