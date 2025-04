Faux diplômes et arnaques : l’APOCE alerte sur des publicités Facebook cachées

L’APOCE tire la sonnette d’alarme face à la prolifération des publicités cachées sur les réseaux sociaux. Selon un communiqué publié vendredi 11 avril 2025, ces pratiques visent à contourner la réglementation et à promouvoir des services frauduleux en toute discrétion.

L’organisation a mis en lumière le cas d’une page Facebook utilisant des publicités sponsorisées et ciblées pour diffuser un message particulièrement inquiétant : la vente et l’envoi de diplômes falsifiés à travers toutes les wilayas du pays.

Publié le 25 janvier 2025, l’annonce était invisible aux yeux du grand public, car elle ne figurait pas dans les publications classiques de la page. Entre le 24 et le 29 janvier, aucune trace de cette publicité n’était visible, rendant sa détection très difficile pour les utilisateurs ordinaires ou les autorités de contrôle.

Une menace pour la sécurité numérique et la régulation du marché

Selon l’APOCE, cette technique de ciblage publicitaire masqué permet à certaines pages de contourner la surveillance des inspecteurs du commerce ou des instances de régulation locales, tout en continuant à générer des profits illégaux. « Le cœur du problème réside dans le fait que l’annonce est délibérément cachée », souligne l’organisation, qui dénonce une tentative manifeste de fraude et de contournement des lois.

Face à cette dérive, l’APOCE appelle à un renforcement de la cybersurveillance et à une collaboration plus étroite entre plateformes numériques, autorités locales et institutions judiciaires. L’objectif : identifier et sanctionner rapidement les auteurs de ces publicités illicites, protéger les consommateurs et préserver l’intégrité du marché numérique algérien.

Les dérives numériques : un défi croissant pour la régulation

La prolifération de publicités dissimulées sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, constitue une menace sérieuse pour l‘intégrité numérique en Algérie. Ces annonces, souvent invisibles sur les pages principales mais accessibles via des outils spécifiques, servent à promouvoir des services illégaux tels que la vente de diplômes falsifiés.

Cette pratique exploite les failles des systèmes de modération des plateformes numériques, permettant à des contenus frauduleux de circuler sans entrave. Des offres trompeuses exposent les utilisateurs, en particulier les jeunes, à des conséquences juridiques et professionnelles graves.

De plus, ces publicités ciblées échappent souvent à la vigilance des autorités locales, rendant leur détection et leur suppression d’autant plus difficiles. Cette situation souligne la nécessité d’une collaboration renforcée entre les plateformes numériques, les autorités compétentes et la société civile pour développer des mécanismes de surveillance et de régulation efficaces.

Face à ces défis, il est impératif de sensibiliser les utilisateurs aux risques associés à ces pratiques et de promouvoir une culture numérique responsable. Des campagnes d’information et des initiatives éducatives peuvent jouer un rôle clé dans la prévention de la propagation de contenus illégaux en ligne.