« Faux concours » : Le ministère de la Santé met en garde

À l’heure où les réseaux sociaux sont inondés de publications imitant à la perfection les logos et la charte graphique des institutions, la vigilance est plus que jamais de mise. Ce mercredi, le ministère de la Santé a dû sortir du silence pour démentir formellement une annonce de concours d’aides-soignants qui, malgré son apparence officielle, est une pure fabrication.

C’est une mise au point nécessaire que vient de publier la tutelle ce 22 avril. Alors qu’une affiche de recrutement pour le grade d’aide-soignant devenait virale, le ministère dénonce une manœuvre de désinformation visant les candidats à la formation paramédicale.

Dans son communiqué, le ministère a précisé que « cet avis de concours est totalement fabriqué et n’émane en aucun cas de ses services officiels ».

Face à la recrudescence de ces fausses informations (fake news), les autorités sanitaires appellent les citoyens, et particulièrement les candidats potentiels, à la plus grande prudence. Le ministère exhorte le public à :

Ne pas se laisser abuser par des annonces non vérifiées .

Se référer exclusivement aux canaux de communication officiels du ministère.

. Se référer exclusivement aux canaux de communication officiels du ministère. Consulter régulièrement le site web ou les pages certifiées de l’institution pour obtenir des informations fiables.

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Pour rappel, les dates de concours et les modalités d’inscription aux formations paramédicales font l’objet d’un affichage réglementaire strict via les directions de la santé de wilaya et les plateformes gouvernementales dédiées.

Réforme hospitalière : Aït Messoudan mise sur la numérisation

Récemment, lors d’une visite de travail dans la wilaya de Guelma, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messoudan, a réaffirmé que la numérisation est désormais la « colonne vertébrale » de la réforme hospitalière.

Pour le ministre, l’objectif est d’en finir avec les lenteurs bureaucratiques. Il a plaidé pour une généralisation des systèmes numériques afin de fluidifier le suivi des patients et d’assurer un échange instantané des données entre les établissements. « C’est le levier indispensable pour élever la qualité des soins au niveau des attentes des citoyens », a-t-il souligné.

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Accompagné du wali Samir Chibani, le ministre a marqué ce déplacement par des avancées concrètes pour la région :

Lutte contre le cancer et l’insuffisance rénale : Inauguration à Bouchegouf d’un centre de dialyse et d’une unité d’oncologie (baptisés au nom du moudjahid Jahel Abdallah). Un soulagement majeur pour les patients locaux qui n’auront plus à subir de longs déplacements épuisants.

: Inauguration à Bouchegouf d’un centre de dialyse et d’une unité d’oncologie (baptisés au nom du moudjahid Jahel Abdallah). Un soulagement majeur pour les patients locaux qui n’auront plus à subir de longs déplacements épuisants. Renforcement du diagnostic : Mise en service d’un nouveau scanner à l’EPH « Chahid Brahmia Messaoud ». Le ministre a insisté sur l’importance de cet outil pour la précision du diagnostic, particulièrement dans les situations d’urgence.

: Mise en service d’un nouveau scanner à l’EPH « Chahid Brahmia Messaoud ». Le ministre a insisté sur l’importance de cet outil pour la précision du diagnostic, particulièrement dans les situations d’urgence. Souveraineté des soins : Lors de l’inspection du laboratoire de ce même hôpital, Aït Messoudan a été ferme : tous les services de biologie doivent être garantis au patient à l’intérieur même de l’établissement.

Au-delà des machines, le ministre a pris le temps d’écouter les professionnels de santé. Face aux doléances des médecins et paramédicaux sur leurs conditions de travail, il a promis de renforcer les capacités humaines et de créer un environnement plus motivant.

Enfin, concernant les patients rénaux, le ministre a rappelé que la greffe reste la solution ultime. Il a annoncé à cet effet la création d’un réseau national intégré pour la transplantation d’organes, visant à coordonner les efforts entre les hôpitaux pour offrir une nouvelle chance de vie à des milliers d’Algériens.