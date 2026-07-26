Faux concours et piratage de données : Algérie Poste tire à nouveau la sonnette d’alarme

Algérie Poste a réitéré ses mises en garde contre la multiplication des liens et pages frauduleux usurpant son identité visuelle. L’établissement public invite instamment ses clients à ne pas divulguer leurs données personnelles et à signaler toute activité suspecte.

Dans un communiqué d’alerte, l’entreprise nationale a mis en garde ses usagers contre la prolifération de fausses pages et de liens piégés qui circulent massivement sur les réseaux sociaux.

Utilisant frauduleusement le nom et le logo de l’institution, ces arnaques promettent des concours ou des offres factices dans le seul but de piéger les citoyens et d’extorquer leurs données personnelles et financières.

Les nouvelles méthodes de phishing ciblant les clients d’Algérie Poste

Algérie Poste a réaffirmé que la protection des comptes et la sécurité des informations de ses usagers demeurent au cœur de ses priorités.

L’établissement appelle à la plus grande vigilance et exhorte les citoyens à ne cliquer sur aucun lien suspect prétendant être affilié à l’entreprise, rappelant qu’il convient de se référer exclusivement aux canaux officiels pour toute information ou prestation de service.

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Soulignant que la vigilance des citoyens constitue le premier rempart contre ces cyberattaques, l’opérateur postal incite le public à signaler immédiatement toute page ou lien frauduleux via ses canaux officiels, afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour contrecarrer ces tentatives d’escroquerie en ligne.

Comment identifier les pièges et signaler les faux liens Algérie Poste ?

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’entreprise pour renforcer la cybersécurité. Algérie Poste rappelle à ce titre que la vérification systématique de l’origine des liens avant toute ouverture ou partage de données personnelles reste une étape fondamentale pour prévenir tout piratage de compte.

Il convient de rappeler qu’Algérie Poste n’en est pas à son premier avertissement concernant ces vagues de phishing.

Ces derniers temps, de nombreux internautes ont également relayé sur les réseaux sociaux des témoignages et vidéos dénonçant diverses méthodes d’escroquerie, notamment des appels téléphoniques émanant d’individus se faisant passer pour des agents de l’établissement afin de soutirer des informations confidentielles à des fins frauduleuses.

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À ce propos, il est bon de rappeler les consignes strictes déjà martelées par l’entreprise : aucun agent d’Algérie Poste n’est habilité à demander le numéro de carte Edahabia, le code PIN ou le code OTP reçu par SMS, que ce soit par téléphone ou par message.

Quelle que soit la justification avancée, tout interlocuteur réclamant ces informations est un imposteur. Face à de telles tentatives, la règle d’or reste inchangée : raccrocher immédiatement et signaler l’incident.