Faux billets, médicaments, sorcellerie… Un réseau international tombe à l’aéroport d’Alger

La police des frontières, en collaboration avec la douane, a annoncé lundi le démantèlement à l’aéroport Houari Boumediene à Alger, impliqué dans le trafic de médicaments, de faux billets de banque. Le réseau criminel s’active également dans l’escroquerie et la sorcellerie.

Selon le communiqué de la police algérienne, ce réseau criminel est principalement dirigé par des ressortissants subsahariens. L’opération a permis de mettre la main sur une importante quantité de médicaments, des faux billets de banque et des substances et figurines utilisées dans la pratique de la sorcellerie.

Un réseau de migrants subsahariens démantelé à l’aéroport d’Alger

Selon le communiqué de la police, mis en ligne lundi 26 mai, les investigations ont débuté suite à l’arrestation d’une passagère qui s’apprêtait à voyager sur un vol à destination de l’aéroport de Douala au Cameroun. Et ce, en possession de 1 312 boîtes de médicaments pour maladies chroniques, soigneusement dissimulées dans ses bagages.

Une enquête a été lancée immédiatement par la brigade de la police judiciaire. Cette dernière a permis de démanteler un réseau criminel de trafic international de médicaments. Ce réseau composé de sept personnes, originaires de pays africains et dont deux sont en situation irrégulière, était également impliqué dans la contrebande de faux billets, la fraude et l’escroquerie, et la pratique de la sorcellerie et la magie noire.

Par ailleurs, la perquisition du domicile de l’un des suspects a permis de découvrir 8 913 boîtes de médicaments pour maladies chroniques destinées à la contrebande.

Importante saisie de médicaments

Mais ce n’est pas tout. En plus des 8 913 boîtes de médicaments, l’opération a aussi permis de mettre la main sur :

Du papier aux dimensions et mesures des billets de 2000 dinars algériens ;

algériens ; Des substances, des talismans et des figures utilisées dans la pratique de la sorcellerie et de la magie noire ;

Une somme d’argent en monnaie nationale de plus de 41 millions de centimes , provenant des revenus des activités criminelles ;

, provenant des revenus des activités criminelles ; 12 billets de banque en monnaie nationale de 2 000 dinars et deux autres billets de 100 euros recouverts de substances inconnues, destinés à la fraude.

Par ailleurs, le communiqué affirme que les membres de ce groupe criminel ont été présentés, dans le cadre de la suite de l’enquête, devant le procureur de la République près du tribunal de Dar El Beidha.

Le démantèlement de ce réseau criminel survient dans un contexte marqué par de récentes arrestations de personnes impliquées dans la pratique de la sorcellerie dans diverses wilayas du pays.

