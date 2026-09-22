Près de 190 000 DA de faux billets saisis à Annaba : un réseau criminel de faussaires démantelé

Les services de la Gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba ont réussi à démanteler un réseau criminel organisé s’adonnant à la falsification de billets de banque et à la contrefaçon de divers documents administratifs officiels.

L’affaire a débuté à la suite d’informations sûres parvenues aux éléments de la brigade de recherche et d’investigation, faisant état de la circulation de coupures de monnaie falsifiées dans un commerce de la région.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a immédiatement permis d’interpeller deux premiers individus en possession de faux billets.

Démantèlement d’un réseau de faussaires par la Gendarmerie d’Annaba

L’approfondissement des enquêtes et l’interrogatoire des suspects ont rapidement révélé que cette activité s’inscrivait dans le cadre d’un réseau criminel structuré.

Grâce à un plan minutieusement élaboré, le principal commanditaire de cette organisation a été arrêté à son tour, portant à trois le nombre total d’individus appréhendés dans cette affaire.

Les perquisitions menées lors de cette enquête ont permis la saisie d’un matériel de falsification conséquent, incluant une imprimante couleur de haute précision munie de ses accessoires, des encres spéciales, des supports magnétiques et divers outils de finition.

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Sur le plan financier, les forces de l’ordre ont récupéré 93 faux billets de 2 000 dinars algériens, 7 faux billets de 500 dinars, des papiers préparés pour l’impression ainsi qu’une somme de 111 000 dinars algériens issue des activités criminelles.

Saisie importante de faux billets, de matériel d’impression et de documents officiels contrefaits

Outre le trafic de monnaie, le réseau procédait également à la falsification d’un large éventail de documents officiels.

Les enquêteurs ont ainsi mis la main sur de faux passeports, de faux permis de conduire, des copies contrefaites de cartes d’identité nationale et de cartes grises, ainsi que des plaques d’immatriculation falsifiées.

L’opération s’est également soldée par la saisie de sept téléphones portables et d’un véhicule touristique utilisé par le groupe pour assurer ses déplacements et écouler la fausse monnaie sur les marchés.

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À l’issue des procédures légales réglementaires, les trois mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes pour répondre des charges retenues contre eux.