Faute de visa algérien, Russell Cook risque d’abandonner sa course à pied en Afrique

Les déserts époustouflants, les forêts gigantesques ou encore faunes dangereuses… sont autant d’obstacles rencontrés lors de la plupart des road-trips. De nombreux globe-trotteurs ont répondu au défi de faire le tour du monde à pied.

C’est aussi le cas de Russell Cook, un jeune Britannique, âgé de 26 ans, qui a décidé de se lancer dans le challenge de partir du point le plus sud de l’Afrique pour atteindre le point le plus nord en Tunisie, notamment de parcourir tout le continent africain à la course.

En avril 2023, Russell Cook avait annoncé vouloir traverser 16 pays pour réussir son périple, soit l’équivalent de 360 marathons. Ce qui promet une expédition extrêmement exigence en matière de conditions physiques, mentales et logistiques. Avec ce challenge, Russell Cook s’est donné la mission de devenir la première personne à parcourir l’Afrique en courant.

Le périple de Cook avait commencé en Afrique du Sud. En surmontant tous les problèmes et obstacles de voyage, le jeune Britannique a réussi à traverser 12 000 km à travers 13 pays et à collecter près de 140 000 livres sterling, à verser au profit d’une œuvre caritative. Cependant, après 278 jours de course à pied, l’homme de 26 ans se prépare pour traverser l’Algérie, mais il fait face à un problème majeur, notamment à la difficulté d’obtenir un visa algérien.

Sur ses réseaux sociaux, Russell Cook avait annoncé avoir rencontré des difficultés quant à l’obtention d’un visa pour l’Algérie. D’ailleurs, il précise clairement que son voyage risque de prendre fin, avant que le challenge soit totalement relevé, si ce voyageur ne réussit pas à entrer en Algérie.

D’ailleurs, dans une vidéo publiée sur Instagram, Russell Cook lance un appel pour l’aider à obtenir le visa pour l’Algérie, « Ce serait un privilège absolu de visiter votre beau pays », a-t-il écrit.

Day 278 of running the entire length of Africa. Need your support now more than ever on this one. Appreciate you all🫡 pic.twitter.com/AvQGt1Noi7

— Russ Cook (@hardestgeezer) January 23, 2024