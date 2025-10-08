Faut-il s’attendre à des pluies ce mercredi 8 octobre ? Voici les prévisions météo du jour !

La saison automnale poursuit son installation progressive en Algérie, apportant des matinées et des soirées légèrement fraîches, contrastant avec des journées agréablement douces. Ce mercredi 8 octobre, les conditions météorologiques s’annoncent globalement stables et clémentes sur une grande partie du territoire national.

Selon le bulletin de Météo Algérie, un ciel partiellement nuageux à généralement dégagé dominera les régions nord du pays, offrant un temps calme et ensoleillé propice aux activités de plein air. Cependant, quelques passages nuageux pourraient apparaître localement, sans provoquer de perturbations majeures.

🟢 À LIRE AUSSI : Naissance rare en Algérie : trois lionceaux blancs voient le jour dans le zoo de Berbtia

Les températures resteront dans des valeurs de saison, oscillant entre 26 et 31 °C sur les régions côtières et entre 24 et 32 °C à l’intérieur du pays. Les vents souffleront localement jusqu’à 40 km/h, notamment sur les hauteurs et les régions ouvertes du nord.

Météo Algérie : quel temps fera-t-il au sud du pays ?

Au sud, la météo s’annonce globalement ensoleillée, mais quelques changements sont à prévoir dans l’extrême sud. En effet, des nuages plus denses accompagnés d’averses orageuses sont à prévoir dans les régions du Hoggar et du Tassili, principalement durant l’après-midi. Les températures maximales y resteront élevées, oscillant entre 29 et 42 °C, avec des vents pouvant atteindre les 50 km/h par endroits.

Par ailleurs, les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « orages ». Il s’agit de Sidi Bel Abbès, Tamanrasset, Tlemcen, Saïda et Naâma, où des épisodes pluvio-orageux localisés pourraient se produire.

En somme, la météo de cette journée de mercredi s’annonce globalement paisible sur la majorité des régions, marquée par une ambiance automnale douce et un ciel souvent lumineux, tandis que le sud extrême connaîtra quelques manifestations orageuses typiques de la saison.

La SNTF généralise la réservation en ligne pour ses grandes lignes

La Société nationale de transport ferroviaire (SNTF) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services. Dans un communiqué publié lundi, l’entreprise a annoncé la généralisation de la réservation électronique pour l’ensemble de ses lignes grandes distances.

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 50 % de réduction… Découvrez « NAVIGUI », le nouvel abonnement illimité d’ETUSA

Après une phase pilote lancée sur l’axe Alger — Oran, la SNTF étend désormais la possibilité d’acheter les billets en ligne à toutes les grandes lignes. Les voyageurs peuvent ainsi réserver directement via le site officiel de la société, sous réserve de la disponibilité des places.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de numérisation engagée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports. Elle vise à améliorer la qualité du service public et à faciliter les démarches des citoyens grâce à l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des transports.