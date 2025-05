Faut-il interdire le mariage aux étrangers sous OQTF ? Macron dit oui

Sur le plateau de TF1, le président français Emmanuel Macron a discuté de l’immigration et du mariage des étrangers sous OQTF, en réponse directe à Robert Ménard, le maire de Béziers, qui sera bientôt jugé pour avoir interdit le mariage d’un Algérien avec sa compagne française.

Le président français a répondu à Robert Ménard en se déclarant favorable à une nouvelle proposition de loi qui vise à interdire le mariage des étrangers en situation irrégulière en France.

Macron favorable à l’interdiction du mariage aux étrangers sous OQTF

Emmanuel Macron a qualifié de situation « ubuesque » la position de Robert Ménard, qui sera jugé pour avoir interdit le mariage d’un ressortissant algérien avec une Française. Le président français a souligné une faille juridique, expliquant que « si le droit autorise à un maire de s’opposer à un mariage en cas de suspicion de mariage blanc, il ne protège pas suffisamment les maires face aux conséquences de telles décisions« .

Par ailleurs, Macron se dit favorable à la proposition de loi visant à interdire le mariage d’étrangers en situation irrégulière, et déclare son souhait de faire passer cette proposition au Parlement, évoquant « un débat de bon sens« .

Après avoir été examiné au Sénat en février dernier, le nouveau texte de loi doit maintenant être soumis au vote de l’Assemblée nationale pour son adoption définitive. D’ailleurs, il bénéficie du soutien des ministres français de la Justice, Gérald Darmanin, et de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Macron refuse de remettre en cause le regroupement familial

Emmanuel Macron souhaite plusieurs référendums, mais pas sur l’immigration. En effet, le président français ne voit pas l’utilité d’un référendum sur l’immigration ou la proportionnelle à l’Assemblée.

« Il n’y a pas d’intégration, on ne les accueille pas bien. Chez moi, dans les écoles publiques, les deux tiers des enfants sont issus de l’immigration. Les mères maghrébines ou turques me disent : “On veut des petits Français”. La vérité, c’est que ni vous ni moi ne voulons mettre nos enfants dans une école où 90% des enfants sont issus de l’immigration« , a déclaré le maire de Béziers.

Répondant à la question de Robert Ménard sur le regroupement familial, Macron répond : « Je ne suis pas pour remettre en cause le regroupement familial« , a-t-il retoqué avant de poursuivre : « Le droit à vivre une vie familiale normale, on parle d’une situation familiale normale. Le regroupement familial, il s’agit essentiellement des Français et Françaises qui épousent des étrangers. L’immigration légale, nous la pilotons (…) Le problème, c’est qu’on met les gens qui arrivent dans les mêmes endroits, il faut mieux les répartir. Et le cœur de la bataille, c’est qu’on veut qu’il y ait moins de gens qui arrivent par voie illégale« .

