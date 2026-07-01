Faut-il anticiper son plein de carburant ? Ce que prévoit Naftal du 2 au 5 juillet

Quatre jours particulièrement chargés attendent l’Algérie. Entre les élections législatives du 2 juillet et les célébrations du 64e anniversaire de l’Indépendance, de nombreux automobilistes pourraient s’interroger sur l’accès au carburant.

Naftal coupe court aux inquiétudes. Dans un communiqué publié ce mercredi, l’entreprise annonce que toutes ses stations-service et ses points de vente resteront ouverts du 2 au 5 juillet, sans interruption, sur l’ensemble du territoire.

Aucune fermeture exceptionnelle n’est prévue. Comme tout au long de l’année, le réseau fonctionnera 24h/24 afin d’assurer un approvisionnement continu.

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Naftal garantit l’approvisionnement en carburant pendant les élections législatives

Les prochains jours seront marqués par deux rendez-vous majeurs. Le 2 juillet, les Algériens éliront les 407 députés de la prochaine Assemblée populaire nationale (APN). Trois jours plus tard, le pays célébrera le 64e anniversaire de l’Indépendance.

Pour cette période, Naftal assure que son réseau restera pleinement opérationnel. Toutes les stations-service continueront d’accueillir les automobilistes et les produits pétroliers seront disponibles dans toutes les régions du pays, y compris les wilayas les plus éloignées.

Ce n’est pas une première. Lors de l’Aïd El-Fitr, l’entreprise avait déjà maintenu le même dispositif afin de répondre à l’affluence observée pendant les jours fériés.

Ce type d’engagement n’est pas inédit pour l’entreprise. Lors de l’Aïd El-Fitr, Naftal avait déjà mobilisé son réseau de distribution en mode permanence pour répondre à la forte affluence enregistrée durant les jours fériés religieux.

Un dispositif logistique rodé pour les grandes échéances nationales

Assurer l’approvisionnement de milliers de stations-service partout en Algérie demande une préparation importante. Naftal s’appuie sur une organisation qu’elle déploie régulièrement lors des périodes de forte affluence ou des longs week-ends.

L’entreprise publique a par le passé démontré sa capacité à absorber les pics de consommation. En février dernier, face à des perturbations dans l’approvisionnement en GPL carburant liées à de mauvaises conditions météorologiques, elle avait coordonné ses opérations avec Sonatrach pour rétablir rapidement la situation. La gestion de la période du 2 au 5 juillet s’inscrit dans cette même logique de réactivité.

Par ailleurs, la Gendarmerie nationale a de son côté annoncé des restrictions temporaires de circulation pour les véhicules de transport de marchandises et de carburants entre le 1er juillet à minuit et le 3 juillet à 5h00 du matin. Une mesure préventive liée au scrutin, qui n’affecte pas les stations-service elles-mêmes, mais qui implique une anticipation logistique de la part des opérateurs comme Naftal.

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Le 5 Juillet, une date qui mobilise l’ensemble des services publics

La commémoration du 5 Juillet 1962 dépasse le simple cadre symbolique. Elle s’accompagne chaque année d’une mobilisation concrète des institutions et entreprises publiques pour garantir la continuité des services aux citoyens.

Naftal en fait partie en maintenant l’ensemble de son réseau accessible à toute heure pendant ces quatre jours.

Au-delà du carburant, ces derniers mois, l’entreprise a également élargi son offre en lançant la commercialisation de pneus à prix encadrés. Plus de 340 000 unités ont été vendues en trois mois et demi pour répondre à la demande du marché.

Pour les automobilistes, le message est clair, inutile de se précipiter aux stations-service avant le 2 juillet. Le carburant restera disponible partout dans le pays, de jour comme de nuit.

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