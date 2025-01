Fausses soldes en Algérie : les commerçants risquent de lourdes sanctions

Entre hausses de prix déguisées, produits peu demandés et marges excessives sur les articles locaux… Les soldes en Algérie peinent à atteindre leur plein potentiel !

Le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a officiellement annoncé les dates des soldes hivernales. Fixées du 18 janvier au 28 février 2025. Une période attendue par les consommateurs, mais aussi par les commerçants, qui y voient une opportunité pour écouler leurs stocks.

Cependant, selon les associations de protection des consommateurs, certains commerçants continuent de manipuler les prix, proposant de fausses réductions ou augmentant les tarifs avant les soldes. Une situation qui pousse les Algériens à se méfier et à se tourner vers d’autres alternatives, comme les marchés populaires.

Soldes en Algérie : les associations dénoncent les marges excessives et les pratiques frauduleuses

En effet, Mahfoud Harzelli, le président de l’Union Nationale de la Protection du Consommateur UNPC de la wilaya de Médéa, a déclaré au média Echourouk que certains commerçants profitent des soldes pour tromper les clients. « Nous recevons de nombreuses plaintes chaque année. Certains commerçants augmentent les prix avant les soldes pour donner l’illusion d’une réduction importante, ou proposent des réductions minimes sur des articles peu demandés« , explique-t-il.

Le président de l’Organisation algérienne de défense des consommateurs « Himaytek », abonde dans le même sens. « Les consommateurs se plaignent souvent de publicités trompeuses. Par exemple, un magasin annonce une réduction de 50 %, mais en réalité, elle ne concerne qu’un ou deux articles« , précise-t-il.

UNPC : zéro tolérance pour les pratiques commerciales trompeuses

Par ailleurs, un phénomène récent attire l’attention ! La montée en puissance des ateliers de confection locaux. Qui produisent près de 70 % des vêtements vendus sur le marché algérien. Pourtant, ces articles locaux sont rarement inclus dans les soldes. Les commerçants justifient cette exclusion par des prix déjà bas. Mais des témoignages suggèrent que les marges appliquées restent importantes. De plus, ces ateliers sont souvent non déclarés et échappant à toute régulation. En outre, ils emploient des travailleurs non assurés et ne paient pas de taxes. Ce qui est sévèrement sanctionné par les lois en vigueur.

En effet, pour lutter contre les pratiques commerciales douteuses, les autorités ont mis en place des sanctions strictes. Selon Mahfoud Harzelli, tout commerçant pris en flagrant délit de fraude risque la fermeture immédiate de son magasin et/ou une amende. « Les commerçants sont tenus de respecter les règles strictes encadrant les soldes. Notamment en affichant clairement les prix avant et après réduction« , rappelle-t-il.