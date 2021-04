Fausses promesses de mariage : 600 millions amassés à Sétif

Une maitre-chanteuse a été arrêtée par les éléments de la police de la wilaya de Sétif. La femme âgée d’une quarantaine d’années, promettait à ses victimes de leur trouver un mari. L’arnaqueuse qui opérait au niveau du territoire de la ville de Sétif, a pu amasser une somme dépassant les 600 millions de centimes.

La police a pu arrêter cette femme escroc grâce à l’une de ses victimes qui a déposé plainte au niveau du commissariat de Sétif. Cette victime, une femme célibataire, a déclaré à la police qu’elle s’était faite arnaquer par la mise en cause. Cette dernière lui a promis de lui trouver un mari contre une somme de 100 millions de centimes. La maitre-chanteuse n’a plus donné aucun signe de vie après voir mis la main sur l’argent et les bijoux de sa victime.

Un modus operandi « intelligent »

Après le dépôt de la plainte, une enquête a été ouverte dans cette affaire par les éléments de la police judiciaire de la wilaya de Sétif. Les enquêteurs ont traqué les moindres petits indices et ont collecté toutes les informations qui pouvaient mener à cette arnaqueuse professionnelle. Selon le média arabophone Al Bilad, cette femme escroc avait un mode opératoire qui a été qualifié d' »intelligent » par la police qui a pu quand même identifier la mise en cause et procéder à son arrestation.

L’accusée a été conduite vers le commissariat, et les policiers ont pu lui soutirer des aveux selon lesquels elle a escroqué trois autres victimes. Ces trois autres opérations ont fait gagner à la maitre-chanteuse plus de 500 millions de centimes. Deux des trois victimes attendaient de la mise en cause un mari, la troisième attendait un poste de travail.

Après avoir accompli les procédures judiciaires nécessaires, les éléments de la police judiciaire ont rédigé un PV à l’encontre de l’accusée qui a été présentée par la suite devant le procureur de la république près le tribunal de Sétif.