Fausses informations sur le Mali : l’important communiqué du ministère des Affaires étrangères

Dans un communiqué rendu public, la Direction générale de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a démenti les informations circulant sur les de nombreux réseaux sociaux au sujet du Mali.

Attribuant au ministère algérien des Affaires un faux communiqué, ces informations « sont fausses, dénuées de tout fondement et relèvent de la pure manipulation », lit-on.

En effet, le ministère des Affaires étrangères a écrit, « Les informations circulant sur le Mali et attribuées, ce jour, sur les réseaux sociaux, au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, à travers un faux communiqué en son nom, sont fausses, dénuées de tout fondement et relèvent de la pure manipulation. »

Faux communiqué sur le Mali : le ministère algérien des Affaires étrangères met en garde

Dans son communiqué, la Direction générale de la communication, de l’information et de la documentation au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a mis en garde contre la propagation de ces fausses informations en soulignant que les réseaux sociaux ne sont pas ses principaux canaux de diffusion de l’information.

« Le présent démenti dénonce cet abus et informe que le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger ne communique jamais, à travers Facebook ou tout autre réseau social, dans l’accomplissement de sa mission d’information », précise le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger dans son communiqué.

