Fausse monnaie : un Algéro-Belge arrêté à Chlef, sa famille appelle au secours

De voyage en Algérie, Mohamed H veut faire connaitre son pays d’origine à sa petite famille qui réside en Belgique. Cependant, arrivé sur le territoire national, les choses ne se passent pas comme prévu. Il se fait arrêter pour détention de fausse monnaie.

Les faits remontent au mois de février dernier, notamment au moment à la famille décide de quitter la Belgique pour voyager en Algérie. avant leur départ, le 3 février, Mohamed et sa femme Verginie se rendent dans un bureau de change à Bruxelles pour y retirer l’équivalent de 1500 euros en dinars algériens, notamment de leurs comptes respectifs, en toute légalité.

Un père de famille arrêté en Algérie pour une affaire de fausse monnaie

À Chlef la petite famille décide de faire quelques démarches administratives, avant leur retour en Belgique, Mohamed se rend donc dans une banque dans cette ville. Après analyse, les services de la banque en question se rendent compte que Mohamed détient des faux billets d’une somme totale d’une cinquantaine d’euros et décident d’appeler la police.

Le père de famille algérien se fait alors embarqué pour audition puis placé en garde à vue. Le 2 mars dernier, Mohamed comparait devant la justice et se fait incarcérer dans un dispensaire de Chlef. Sa famille a, quant à elle, décidé de retourner en Belgique pour entamer une procédure judiciaire pour sauver Mohamed de cette affaire.

Une plainte pour escroquerie déposée

Pour ce faire, un avocat a été engagé et une plainte déposée, le 4 mars, pour escroquerie au niveau de zone de police de Bruxelles capitale contre le bureau de change en question. Suite à l’enquête lancée dans ce sens, le gérant de ce dernier, qui n’était pas présent le jour des faits, a confirmé les deux transactions effectuées par un ex-employé de son bureau.

Par ailleurs, le même responsable a fait savoir que ces billets ont été achetés, lors du confinement, à un prix avantageux, chez un jeune Maghrébin, dont l’identité reste encore inconnue. Entre temps, une autre avocate a été également engagée en Algérie, pour tenter de faire sortir le père de famille de la prison. Cette dernière entame une procédure judiciaire, mais le juge chargé de cette affaire ne veut rien communiquer. Ce qui empire encore les choses, c’est l’inertie des autorités belges.

L’avocat belge décide alors d’adresser un courriel au SPF affaire étrangère pour exiger l’intervention des autorités concernées pour débloquer ce dossier en toute urgence. En réponse à cette requête, le SPF affaire étrangère a déclaré être au courant de cette affaire et suivre le dossier de plus près via l’ambassade de la Belgique en Algérie. De son côté, Verginie, la femme de Mohamed, a lancé un appel dans un témoignage accordé au média belge RTBF. Et ce, pour demander l’intervention, en toute urgence, des autorités compétentes pour sauver son mari de ce cauchemar.

