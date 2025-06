Fausse Interview de Tebboune : la Présidence condamne et fustige la presse électronique

Une prétendue interview du président de la République Abdelmadjid Tebboune accordée à des journaux français. Elle a été reprise par plusieurs sites électroniques. Ce qui a suscité la réaction de la Présidence de la République.

En effet, cette dernière a publié dans une heure tardive de la soirée d’hier un communiqué, dans lequel elle a démenti formellement « une rencontre médiatique du président de la République avec des journaux étrangers ». « Depuis quelques heures, plusieurs comptes sur les réseaux sociaux font circuler une prétendue interview du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accordée à des journaux français.

Cette information, reprise par plusieurs sites d’information électroniques, s’est révélée être une pure fabrication, émanant de comptes hostiles utilisant la technique de Photoshop pour manipuler l’opinion publique algérienne et internationale », précise la Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République.

🟢 À LIRE AUSSI : Agression israélienne contre l’Iran : l’Algérie condamne et appelle l’ONU à agir

Condamnation des pratiques de désinformation et appel à la vigilance des médias

Elle condamne fermement « ces pratiques indécentes et contraires à l’éthique, rendues possibles par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, utilisées par des mercenaires qui se spécialisent dans la fabrication de fausses informations derrière leurs écrans », ajoute le communiqué.

Enfin, la Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République appelle l’ensemble des professionnels des médias, tant en Algérie qu’à l’étranger, à « Vérifier la véracité de telles informations auprès des sources officielles, faire preuve de vigilance face aux tentatives de désinformation mais aussi s’assurer de l’authenticité des informations avant toute publication », conclut le communiqué.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune reçoit un appel de son homologue allemand : voici les sujets abordés

Entretien téléphonique entre Tebboune et Steinmeier

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier ont eu hier, le 16 juin 2025, un important entretien téléphonique, comme l’a annoncé la présidence de la République algérienne.

Au cœur de leurs discussions, les deux dirigeants ont abordé plusieurs crises internationales majeures. Le conflit russo-ukrainien, les tensions croissantes au Moyen-Orient, avec une attention particulière portée à la situation à Gaza et la récente attaque contre l’Iran. La situation sécuritaire dans la région du Sahel a également fait partie des sujets traités.

Renforcement du partenariat algéro-allemand

Cette conversation a aussi été l’occasion de faire le point sur les relations bilatérales entre l’Algérie et l’Allemagne, que les deux présidents ont qualifiées d’excellentes et solides dans tous les domaines. Ils ont manifesté leur volonté commune de poursuivre le développement de ces relations et de maintenir une collaboration étroite sur les dossiers d’intérêt commun.

Les deux chefs d’État se sont engagés à renforcer leur coopération et à maintenir des consultations régulières, démontrant ainsi la solidité du partenariat algéro-allemand dans un contexte international tendu.

🟢 À LIRE AUSSI : Coopération Chine – Afrique : une alliance stratégique pour un monde multipolaire et équitable