Fatma-Zohra Zerouati veut des jeunes au sein de son parti

Fatma Zohra Zerouati, présidente du parti Tajamou Amel El Djazaïr, lance un appel aux jeunes algériens pour intégrer son parti, qui avait soutenu l’ancien régime pendant des années.

L’ancienne ministre sous Bouteflika a appelé, ce mercredi, les jeunes à s’engager dans l’action politique pour faire face, selon elle, aux menaces extérieures (la main étrangère).

« Les jeunes algériens devraient s’engager dans l’action politique pour renforcer le front interne et faire face défis extérieurs », a lancé Fatma Zohra Zerouati.

« Les portes du TAJ sont ouvertes aux jeunes, pour les former politiquement et pour développer leurs idées afin de construire une Algérie au niveau de leurs aspirations (…) On est prêt à fournir un espace pour organiser cette catégorie et construire une Algérie forte avec des alternatives », a-t-elle ajouté.