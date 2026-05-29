Fatima Benyoucef, d’origine algérienne, seule mère honorée dans sa ville pour son dévouement

À l’approche de ses 82 ans, que Fatima Benyoucef fêtera en juillet prochain, un moment fort est venu marquer son parcours de vie. Vendredi soir, à l’hôtel de ville de Montceau-les-Mines, elle a reçu la médaille de l’enfance et des familles des mains de la maire Isabelle Louis. Une distinction officielle qui vient reconnaître un engagement familial exceptionnel, fait de sacrifices, de courage et de générosité constante.

Née en Algérie, Fatima Benyoucef a quitté son pays natal pour s’installer en France avec sa fille Zora, aujourd’hui décédée. Après un premier passage à Saint-Julien-sur-Dheune, elle a ensuite choisi de s’établir durablement à Montceau-les-Mines, dans le quartier du Bois du Verne. Au fil des années, elle y est devenue une personnalité respectée et appréciée de tous, connue pour sa simplicité et sa bienveillance dans la vie quotidienne.

La maire a tenu à souligner cette proximité avec les habitants, évoquant avec chaleur le lien naturel que Fatima entretient avec son environnement. Une reconnaissance discrète mais réelle, qui dépasse le cadre officiel de la cérémonie et témoigne de l’attachement qu’elle suscite autour d’elle.

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Fatima Benyoucef : une vie marquée par les épreuves

Le parcours de Fatima Benyoucef est aussi celui d’une femme confrontée très tôt aux difficultés de la vie. Devenue veuve à seulement 30 ans, elle a dû élever seule ses neuf enfants. Une responsabilité immense qu’elle a assumée dans la dignité, en faisant face aux contraintes du quotidien avec une endurance remarquable.

Malgré les obstacles, elle a réussi à construire un foyer solide, fondé sur des valeurs de travail, de respect et de solidarité. Une mère déterminée à ne jamais céder face aux difficultés a assuré à ses enfants un environnement où l’essentiel était garanti, et les a fait grandir dans ces conditions.

Aujourd’hui, sa famille s’est largement agrandie et représente un véritable héritage vivant : neuf enfants, dix-neuf petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Une descendance nombreuse qui reflète les valeurs qu’elle a transmises au fil du temps et l’impact durable de son éducation.

Lors de la cérémonie, ses enfants ont alors tenu à lui rendre hommage à travers un message empreint d’émotion, saluant la force et le parcours de leur mère. Dans la salle, une atmosphère chargée d’émotion a réuni les participants, qui ont mesuré le chemin parcouru et les efforts accomplis.

Ainsi, en recevant sa médaille, Fatima Benyoucef a laissé transparaître une grande émotion, mêlée de fierté et de souvenirs personnels, notamment celui de sa fille Zora. Un moment de reconnaissance qui vient couronner une vie entière dédiée à sa famille et à la transmission de valeurs profondes.