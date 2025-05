Fast-foods en Algérie : La direction du Commerce retire cet aliment des menus

L’été frappe à nos portes, et avec lui, l’appel des terrasses bondées et des effluves alléchantes des restaurants et fast-foods. Mais si la saison estivale rime avec convivialité, elle est aussi synonyme de chaleur intense, un ennemi insidieux pour nos assiettes.

Car cette canicule, aussi bienvenue soit-elle pour les vacanciers, peut transformer nos aliments en terrains propices au développement bactérien, surtout si les règles de conservation ne sont pas respectées.

Face à ce risque accru de toxi-infections alimentaires collectives, les autorités n’entendent pas laisser la situation au hasard. C’est pourquoi, en amont de la ruée estivale, des mesures préventives drastiques sont désormais mises en œuvre.

Dans une décision visant à prévenir les intoxications alimentaires collectives, la Direction du Commerce de la wilaya de Sétif a émis un avis formel interdisant l’utilisation de mayonnaise « faite maison » dans tous les établissements de restauration collective, des restaurants classiques aux fast-foods, en passant par les pâtisseries et les salles des fêtes.

Canicule et risques sanitaires : la wilaya de Sétif bannit la mayonnaise artisanale dans les fast-foods

L’objectif est clair : protéger la santé des consommateurs face au risque de toxi-infections alimentaires collectives (TIAC).

Cette décision, qualifiée de « mesure préventive », intervient dans un contexte de vigilance accrue concernant la sécurité sanitaire des aliments. La mayonnaise, en raison de sa composition (œufs crus, huile), est un terrain propice au développement de bactéries si les conditions de préparation et de conservation ne sont pas irréprochables.

Les autorités ont donc choisi la voie de la prudence en bannissant purement et simplement sa fabrication artisanale au sein des établissements.

Au-delà de l’interdiction de la mayonnaise maison, la Direction du Commerce a saisi l’occasion pour rappeler à l’ordre tous les opérateurs économiques concernés. Le communiqué insiste sur la « nécessité de respecter scrupuleusement les conditions d’hygiène et de salubrité » lors de la préparation et de la présentation des denrées alimentaires.

Un avertissement qui vise à renforcer les bonnes pratiques et à sensibiliser les professionnels à leur responsabilité en matière de santé publique.

Cette mesure, bien que contraignante pour certains restaurateurs habitués à proposer de la mayonnaise artisanale, marque une volonté ferme des autorités locales de garantir une meilleure sécurité alimentaire pour les habitants de Sétif. Reste à savoir si cette directive sera strictement appliquée et si d’autres wilayas emboîteront le pas.