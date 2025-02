Fashion Week de Paris : les tenues algériennes inspirent les grandes maisons de haute couture

Paris, capitale mondiale de la mode, a récemment accueilli une nouvelle édition de sa prestigieuse. Cet événement incontournable de la haute couture a été marqué par la présence de l’habit traditionnel algérien, qui a brillé tant sur les podiums que dans les collections de grandes maisons de couture.

Mardi, sous la verrière du Grand Palais, s’enchaînaient les défilés pour la Fashion Week de Paris. Les chanceux invités du show couture sont tenus d’arriver à l’heure pour ne manquer aucun détail des collections haute couture printemps – été 2025.

Des tenues traditionnelles algériennes défilent à la Fashion Week de Paris

En effet, plusieurs maisons de couture se sont inspirées de l’habit traditionnel algérien pour dessiner leurs collections printemps – été 2025. À l’exemple, la célèbre maison française, Chanel qui a dévoilé une collection tout en couleur, pour la nouvelle saison.

En effet, en plus des tailleurs en tweed, des robes de soir et des longues capes, la maison de haute couture a inclus des robes inspirées de la tenue traditionnelle Naili, de la région Ouled Nail en Algérie. Sur les images partagées par la marque, on retrouve la même découpe de la robe avec notamment des épaules dénudées, un tissu pratiquement similaire à la fois fluide et léger.

Un autre détail qui attire les regards est le recours à des accessoires algériens, à l’image de La M’Hazma de Louis d’Or, qu’on retrouve aussi sur le modèle proposé par Chanel.

Le Karakou algérien inspire les créateurs

La robe Naili n’est pas la seule tenue traditionnelle algérienne qui a attiré les regards des internautes. Le Karakou, un vêtement incontournable de la garde-robe de la femme algérienne, a été également présent lors des défilés de la Fashion Week de Paris.

La maison Giambattista Valli a, elle aussi, s’est inspirée de la beauté de l’habit traditionnel algérien pour proposer une tenue identique. On retrouve donc une belle veste de Karakou blanc brodée par des détails en doré. Le bas de la tenue, généralement un « Serwal Chelka » ou « Medewar », est remplacé par une volumineuse jupe de couleur marron.

La récente apparition de deux tenues de deux tenues algériennes lors de cette prestigieuse Fashion Week de Paris a suscité un vif débat sur les réseaux sociaux. Si certains internautes saluent cette mise en avant du patrimoine algérien sur la scène internationale et y voient une reconnaissance de sa diversité, d’autres critiquent l’absence de mention des origines de ces créations.

