Un joueur zappe l’Algérie et opte pour le Luxembourg

À 25 ans, Farid Ikene vient de franchir une étape décisive dans sa carrière internationale. D’origine algérienne, il figure pour la première fois dans la liste de l’équipe nationale A du Luxembourg, retenu par le sélectionneur Jeff Strasser. Une décision qui scelle son avenir international loin des Fennecs.

Le nom d’Ikene apparaît donc pour la première fois parmi les joueurs appelés par le staff luxembourgeois. Formé et épanoui dans le championnat local, le joueur évolue au Racing Union, une formation qui ne bénéficie d’aucune exposition médiatique en dehors des frontières du Grand-Duché.

Cette convocation récompense un parcours patient. Le milieu de terrain a gravi les échelons dans un environnement modeste, loin des projecteurs des grands championnats européens. Strasser a estimé que son profil correspondait aux besoins actuels de son groupe.

Pour le Luxembourg, ce type de recrutement n’a rien d’inhabituel. La sélection s’appuie depuis longtemps sur une population footballistique diverse, où les joueurs issus de l’immigration occupent une place centrale.

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Contrairement à d’autres dossiers suivis de près par les instances d’Alger, celui d’Ikene n’a jamais figuré sur les tablettes fédérales. Aucun contact, aucune prise de température, aucune mention de son nom dans les archives de la FAF. Le joueur est resté totalement en dehors du radar algérien durant toute sa progression.

Ce silence a forcément pesé. Selon plusieurs sources, le milieu de terrain espérait depuis longtemps une sollicitation venue de son pays d’origine, dont le projet sportif offre une tout autre dimension que celui du Luxembourg. Les années passant, le désespérement du joueur a fini par le conduire vers la sélection de son pays natal.

Une prospection algérienne à repenser au-delà des grands championnats

Le réflexe habituel de la direction technique consiste à scruter la Ligue 1 française, la Premier League ou la Bundesliga. Les performances hebdomadaires des internationaux y sont décortiquées, comme lors de ce week-end contrasté marqué par le renouveau de Farès Chaïbi. Les divisions plus modestes, elles, restent largement inexplorées.

Pourtant, ces viviers réservent parfois de belles surprises. Le staff national a déjà montré qu’il savait piocher au-delà des sentiers battus, en faisant appel à des joueurs évoluant en deuxième division française pour compenser des forfaits de dernière minute.

Pour Ikene, l’histoire est désormais écrite. S’il dispute une rencontre officielle avec le Luxembourg, son avenir international sera définitivement verrouillé. Un rendez-vous manqué de plus pour la sélection algérienne, qui gagnerait à élargir le périmètre de sa prospection des binationaux.

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