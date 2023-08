Farès Chaïbi rejoint officielement l’Eintracht Francfort

C’est un nouveau chapitre qui s’apprête à commencer pour un international algérien. Après plusieurs semaines de tractations, Farès Chaïbi quitte officiellement le Toulouse FC et rejoint les rangs du club de l’Eintracht Francfort.

Dans le viseur du club allemand, Chaïbi était la priorité des Aigles depuis sa révélation du côté du TéFéCé l’année dernière. Le Fennec s’est engagé avec la formation allemande jusqu’en 2028 contre une indemnité de transfert qui s’élève à 13 millions d’euros, selon des sources.

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 🇩🇿 Fares Chaibi quitte la Ligue 1 et le TFC et rejoint Francfort ! ✍️✔️ pic.twitter.com/y0cthFDMyM — MercaFoot (@MercaFoot_) August 30, 2023

Ainsi, la star montante du football algérien portera le numéro 8 avec l’Eintracht et découvrira un nouveau championnat : la Bundesliga.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la signature de Chaîbi pour l’Eintracht, le directeur sportif du club a dit, « Avec Farès Chaibi, nous avons un jeune joueur, capable de se développer et qui possède pourtant déjà beaucoup d’expérience nationale et internationale. Il peut être utilisé de manière variable à plusieurs postes offensifs et possède des qualités qui enrichiront notre jeu. Lors des entretiens avec Farès, nous avons remarqué à quel point il est passionné par ce nouveau rôle et par l’Eintracht Francfort. Nous sommes heureux de le voir désormais sous nos couleurs », lit-on sur le site du club.

Mercato : Mrezigue rejoint le championnat portugais

Le milieu de terrain du CR Belouizdad et de la sélection algérienne, Houssem Mrezigue a signé un contrat d’un an avec le club portugais de la première division, le FC Vizela. Un transfert qui a failli ne pas avoir lieu à cause d’une blessure du joueur algérien de 23 ans.

Or, optant pour la solution la moins risquée, le club lusitanien s’est attaché les services du prometteur milieu de terrain algérien qui pourrait, de son côté, confirmer ses qualités en Europe et continuer sa lancée.