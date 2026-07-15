FAQ allocation touristique 750 € : la BA répond à toutes vos questions sur la carte bancaire

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif de l’allocation touristique de 750 euros ouvre une nouvelle étape pour les voyageurs algériens. Désormais, le versement du droit de change s’effectue à travers une carte de paiement internationale, une évolution qui a suscité de nombreuses interrogations sur les démarches, les conditions d’accès ou encore l’utilisation des montants accordés.

Face aux nombreuses questions soulevées depuis l’annonce de cette mesure, la Banque d’Algérie a publié une série de réponses pour préciser les modalités d’application de l’instruction n°07-2026 du 13 juillet 2026. Carte bancaire, enfants mineurs, documents exigés, solde restant après le voyage… l’institution détaille les principales règles à connaître.

Allocation touristique de 750 euros : faut-il demander une nouvelle carte bancaire internationale ?

Non. Les voyageurs qui possèdent déjà une carte Visa ou Mastercard peuvent l’utiliser pour bénéficier du nouveau droit de change.

La Banque d’Algérie précise qu’il n’est pas obligatoire d’obtenir une nouvelle carte de paiement internationale dédiée à l’allocation touristique. Le montant peut être inscrit directement sur la carte internationale déjà détenue par le client.

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Les personnes qui souhaitent obtenir une carte pourront également se rapprocher de leur banque. Les établissements bancaires sont autorisés à traiter les demandes de cartes liées à ce dispositif.

Pour les détenteurs de cartes Visa, Mastercard ou d’autres cartes internationales émises par les banques algériennes, les demandes d’accès au droit de change peuvent être introduites à partir du 19 juillet 2026.

Les enfants mineurs peuvent-ils bénéficier du droit de change ?

Oui. Les enfants mineurs peuvent également bénéficier de l’allocation touristique destinée aux voyages à l’étranger.

Toutefois, le montant qui leur est attribué ne sera pas placé sur une carte à leur nom. La Banque d’Algérie indique qu’il sera versé sur la carte de paiement internationale du représentant légal.

Cette possibilité concerne jusqu’à deux enfants mineurs par famille.

Concernant les couples, la règle est différente. L’allocation destinée à l’épouse ne peut pas être versée sur la carte du mari, ou inversement. Chacun doit disposer de sa propre carte de paiement internationale.

Quels documents fournir pour bénéficier de l’allocation touristique de 750 euros ?

La Banque d’Algérie a également précisé les pièces nécessaires pour accéder au droit de change via la carte bancaire.

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Conformément à l’instruction n°07-2026, le dossier doit notamment contenir :

Une preuve de voyage aller-retour ou un reçu de paiement de la taxe de voyage terrestre selon la réglementation en vigueur ;

Un passeport valide ;

Une copie de la première page du passeport ;

Une copie du visa en cours de validité lorsque celui-ci est nécessaire ;

Un document justifiant les revenus.

Ces documents permettent à la banque de traiter la demande du voyageur conformément aux nouvelles règles.

Carte bancaire internationale : peut-on payer en ligne avec les 750 euros de l’allocation touristique ?

Oui, mais dans un cadre précis. Les devises inscrites sur le compte au titre du droit de change peuvent servir à couvrir les dépenses effectuées lors d’un séjour à l’étranger. La Banque d’Algérie autorise également les achats en ligne lorsqu’ils sont liés au voyage à l’étranger.

Une fois le déplacement commencé, la carte peut aussi être utilisée pour les paiements à l’étranger et les opérations sans contact, selon le type de carte détenue.

Allocation touristique de 750 euros : que devient l’argent restant après le retour en Algérie ?

Le montant non utilisé ne disparaît pas après le voyage. La Banque d’Algérie précise que le solde reste disponible sur le compte du bénéficiaire. Cependant, ces sommes ne peuvent servir que pour de futurs voyages.

En cas d’annulation du voyage ou de retour en Algérie avant l’expiration d’une période de sept jours, le voyageur doit restituer la totalité du montant obtenu.

Peut-on bénéficier du droit de change plusieurs fois dans l’année ?

Non. Le droit de change est accordé une seule fois durant une même année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Une exception est prévue lorsque le voyageur restitue le montant dans les délais en raison d’une annulation du voyage ou d’un retour avant sept jours. Dans ce cas, il retrouve son droit à bénéficier de l’allocation touristique.

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La Banque d’Algérie a aussi précisé les règles pour les personnes ayant déjà obtenu un droit de change récemment :

Les personnes ayant bénéficié du droit de change entre le 21 juillet 2025 et le 31 décembre 2025 peuvent profiter du dispositif au titre de l’année 2026 ;

Celles qui en ont bénéficié entre le 1er janvier 2026 et le 18 juillet 2026 pourront y accéder à partir du 1er janvier 2027.

Carte bancaire pour l’allocation touristique de 750 euros : c ombien de temps reste-t-elle valable ?

La carte de paiement destinée au droit de change n’est pas liée à un seul voyage.

Selon la Banque d’Algérie, sa durée de validité ne peut pas être inférieure à trois ans. Une nouvelle carte devra uniquement être demandée dans certains cas. Notamment en cas de perte déclarée auprès de la banque domiciliataire.

En cas de vol, de perte ou de dysfonctionnement pendant un séjour à l’étranger, le titulaire devra contacter sa banque via les canaux prévus à cet effet.

Allocation touristique de 750 euros : quelles banques peuvent délivrer la carte en cas de vol ou de perte ?

Toutes les banques intermédiaires agréées pour effectuer des opérations de change sont habilitées à délivrer les cartes de paiement internationales liées au dispositif.

Les voyageurs peuvent donc se rapprocher de leur établissement bancaire pour connaître les modalités pratiques de demande et de mise en place du droit de change.

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Le nouveau système repose ainsi sur l’utilisation d’une carte bancaire internationale. Avec des règles précises concernant l’accès, l’utilisation et le suivi des montants accordés.