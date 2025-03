FAQ AADL 3 : statut de retraité, conjoint au chômage, délais… toutes les réponses à vos questions

Depuis le lancement de la plateforme numérique le 11 mars, plus d’un million d’Algériens se sont connectés pour activer leur compte AADL 3. Mais face à l’ampleur de la mobilisation, de nombreuses questions ont surgi. L’agence a mis en place une FAQ.

Délai de dépôt, suppression de documents, RIP, erreurs, changement de numéro de téléphone… Face à l’afflux de questions, l’agence AADL a publié une série de réponses précises aux préoccupations les plus fréquentes. Une mise au point nécessaire alors que le programme de logements suscite une attente massive.

FAQ AADL 3 : les réponses officielles aux questions les plus posées par les souscripteurs

Pour accompagner les nouveaux inscrits dans la démarche numérique, l’AADL a publié via sa page Facebook officielle une FAQ (foire aux questions), répondant aux cas pratiques les plus récurrents. Voici les réponses aux interrogations majeures :

Que faire si j’ai changé de numéro de téléphone ou perdu mon numéro séquentiel ?

Le code de confirmation sera renvoyé par SMS dans un délai de 48 heures. Il est toutefois recommandé de ne pas répéter l’opération plusieurs fois. Je ne connais que mon année de naissance, comment remplir les champs ?

Dans ce cas, vous pouvez renseigner une date fictive en complétant avec « 01-01-1993 » par exemple, afin de valider les champs obligatoires. Mon conjoint est sans emploi, que dois-je indiquer dans le champ « employeur » ?

Il suffit d’écrire « rien » dans la case réservée à l’établissement employeur. Je suis retraité, que dois-je écrire dans le champ « établissement employeur » ?

Dans cette situation, vous devez tout simplement inscrire le mot « retraité ». Comment fournir mon RIP ou RIB ?

Un chèque barré (banque ou poste) scanné au format PDF est accepté, à condition que le fichier ne dépasse pas 500 Ko. J’ai téléversé un mauvais document, puis-je le modifier ?

Oui, il est possible de supprimer un fichier téléchargé par erreur et de le remplacer par le document correct.

Activation des comptes AADL 3 : pas de date limite et des horaires d’APC prolongés pour les actes d’état civil

Par ailleurs, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a tenu à rassurer les souscripteurs, répondant à l’une des questions les plus récurrentes. « L’ouverture des comptes et le téléchargement des fichiers ne sont pas soumis à un délai spécifique. L’opération est ouverte et se poursuivra jusqu’à ce que tous les inscrits puissent finaliser leurs démarches ».

En parallèle, une instruction du ministère de l’Intérieur a été adressée aux communes afin d’étendre exceptionnellement les horaires de service au niveau des mairies. Ainsi, les guichets resteront ouverts après la rupture du jeûne, de 20h30 à minuit, pour permettre aux citoyens d’obtenir les documents nécessaires sans encombre. Cette mesure vise à absorber le flux constaté en début d’opération et à alléger la pression dans les APC.