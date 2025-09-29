Faouzi Saichi, un pilier du cinéma algérien, n’est plus

Le monde de la culture algérienne est en deuil. L’acteur Faouzi Saichi, figure marquante du cinéma et du théâtre national, s’est éteint ce lundi matin.

L’Office National de Diffusion et d’Audiovisuel (ONDA) a annoncé la nouvelle, confirmant une perte majeure pour le paysage artistique.

Né le 9 avril 1951 à Aïn Sefra, dans la wilaya de Naâma, l’artiste laisse derrière lui une carrière riche et une empreinte indélébile. Son décès plonge le milieu culturel dans une profonde tristesse et suscite déjà une vague d’hommages unanimes.

Par ailleurs, dans un message de condoléances adressé à la famille du comédien, le président Tebboune a souligné le parcours et l’impact de l’artiste Faouzi Saichi. « Nous présentons nos condoléances à la famille de l’artiste dans leur immense malheur » a-t-il déclaré. Il a étendu ces condoléances à « la famille du cinéma algérien en particulier, et artistique en général, où il a laissé derrière lui l’empreinte d’un artiste renommé et distingué dans ses œuvres constructives« .

Faouzi Saichi : une carrière lancée par des premiers rôles marquants

Faouzi Saichi a rejoint Alger dès son enfance pour s’initier aux arts dramatiques. Sa carrière cinématographique a véritablement commencé avec « Leïla et les autres » en 1977, réalisé par Sid Ali Mazif.

C’est cependant le film « Un toit, une famille » de Rabah Laradji en 1982 qui l’a révélé au grand public. Son interprétation dans ce long-métrage lui a valu le prix de la meilleure interprétation masculine aux prestigieuses Journées Cinématographiques de Carthage. Cette récompense a marqué un tournant et installé sa réputation de comédien talentueux.

Une filmographie riche et un succès populaire à la télévision

L’artiste a ensuite multiplié les rôles au cinéma, construisant une filmographie impressionnante. Le public l’a retrouvé dans des œuvres comme « Les Folles Années du Twist » (1986), « De Hollywood à Tamanrasset » (1991), « Beur Blanc Rouge » (2006) et plus récemment « La Route d’Istanbul » (2016) de Rachid Bouchareb.

Son talent d’interprétation et sa présence charismatique lui ont également ouvert les portes du petit écran. Il a conquis un large public grâce à son rôle dans la série humoristique à succès « Nass Mlah City », devenant un visage familier et apprécié des Algériens.

L’héritage d’un artiste généreux

Faouzi Saichi laisse derrière lui l’image d’un artiste généreux et profondément attaché à son métier. Sa voix reconnaissable et son jeu toujours juste ont marqué les cœurs et les esprits. La nouvelle de son décès a provoqué une onde de choc, déclenchant un flux d’hommages de la part de ses pairs comme de ses nombreux admirateurs.

Enfin, son parcours, de son enfance à Aïn Sefra à sa consécration sur les écrans nationaux et internationaux, reste un témoignage éclatant de son engagement et de sa passion pour les arts dramatiques.