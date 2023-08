« Fantasia Land », le nouveau parc de loisirs culturel ouvre ses portes à Alger

Ce mardi, la ministre de la Culture et des Arts a coupé le ruban d’inauguration du parc de loisirs tant attendu, « Fantasia Land ». L’événement marque un pas en avant dans le domaine culturel et récréatif en Algérie.

Situé au cœur de la wilaya d’Alger, ce projet novateur, fruit de la collaboration entre le CADC (Centre algérien de développement du cinéma d’El-Achour) et le ministère de la Culture, s’étend sur une vaste superficie de près de 16 000 mètres carrés, pour le plus grand bonheur des familles algériennes.

Fantasia Land : un espace de loisir dédié à l’apprentissage culturel ouvre ses portes à Alger

Lors de l’inauguration, Soraya Mouloudji, ministre de la Culture, a souligné l’importance du parc d’un point de vue culturel. En effet, le lieu a servi de décor de tournage pour des œuvres télévisuelles et cinématographiques emblématiques, à l’image de la série « Achour El Acher » et du film « Ibn Badis ».

« Fantasia Land » promet de fournir aux familles algériennes une variété de prestations culturelles et de loisirs. Parmi les attractions phares figurent des projections de films, des représentations théâtrales et des expositions dédiées à l’artisanat algérien.

Pour ce qui est des horaires, le parc sera ouvert tous les jours de la semaine entre 15 h et 01 h du matin.

Un écran géant en plein air diffusera des films algériens, dans le but d’encourager l’intérêt pour le 7e art au sein des familles algériennes. En se promenant dans le parc, les visiteurs auront l’occasion de revivre l’histoire de l’Algérie en explorant des espaces distincts, chacun nommé d’après une ville du pays.

L’inauguration de « Fantasia Land » marque une étape significative pour le monde du divertissement en Algérie. De plus en plus de sites sont dédiés aux projets culturels, témoignant de l’intérêt croissant des autorités pour la promotion de la culture et des arts dans la société algérienne.

Ouverture d’un cinéma dernier cri au Garden City Centre

Le 14 aout dernier, le centre commercial Garden City a annoncé l’inauguration de son nouveau cinéma. Un grand pas pour la capitale, qui accueille ainsi son premier complexe cinématographique de grande envergure. Doté de plusieurs salles et de technologies du son et de l’image novatrices, ce cinéma promet de séduire les amateurs du 7ᵉ art algérois.

Ouverture prochaine d’une partie de « Dounia Parc » à Alger

En termes de capacité, le cinéma TMV peut accueillir jusqu’à 380 spectateurs simultanément grâce à ses 3 salles de diffusion conçues selon les normes internationales. Petit plus, le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite, assurant ainsi une expérience cinématographique inclusive.