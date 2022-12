Falsification des dossiers de visas : un réseau démantelé à Alger

Quitter l’Algérie pour rejoindre l’Europe est devenu le rêve des jeunes Algériens. En effet, ces derniers tentent tous les moyens dans l’espoir de trouver un meilleur avenir à l’autre bout de la méditerranée. pour réussir ce but, peu importe les moyens, si certains font appel aux embarcations clandestines, d’autres falsifient leurs documents de voyage.

Dans ce même sillage, les autorités centrales de lutte contre les crimes organisés ont procédé à l’arrestation de deux personnes en fin de semaine dernière. Et ce pour falsification des documents administratifs nécessaires pour l’obtention des visas.

Un réseau de falsification des dossiers de visas démantelé à Alger

Il s’agit de ce qui ressort du communiqué de la direction générale de la sureté nationale publié en ce mercredi. Selon ce dernier, les mis en cause exercent une activité de falsification des documents administratifs. Et ce, pour les inclure dans les dossiers de demande de visas.

Par ailleurs, les éléments chargés de cette opération ont réussi à mettre la main sur des documents falsifiés, 13 passeports, un ordinateur, une imprimante et un faux cachet. Les deux personnes interpelées ont été présentées devant le procureur de la République au niveau du tribunal de Bir Mourad Rais. Et ce, notamment, pour faux et usage de faux sur des documents administratifs.

Un réseau arrêté pour vente de faux documents administratifs à Batna

Il y a quelques jours, un autre réseau de criminels a été démantelé dans la wilaya de Batna. En effet, ce dernier exerçait dans l’illégalité et vend des faux documents encontre partie des sommes d’argent allant jusqu’à 200 millions de centimes.

Ce réseau composé de six personnes, âgées entre 25 et 55 ans, délivre des faux documents liés à l’obtention des titres de séjour pour le Portugal. Ainsi que des certificats d’admission pour des universités européennes et des cartes de travail pour les Émirats arabes unis… Au total, ces derniers sont des documents difficiles à avoir.

L’opération de démantèlement de ce réseau a permis de saisir deux faux titres de séjours. Mais aussi, trois passeports et une importante somme d’argent.