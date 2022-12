Falsification de titres de séjour : un réseau démantelé à Batna

Les autorités sont à l’affut des fraudes, des contrefaçons mais surtout de la falsification de documents. C’est dans ce contexte que les autorités relatives à la wilaya de Batna ont réussi à démanteler un réseau qui opérait dans l’illégalité.

Bien évidemment, ledit réseau en a fait un réel commerce. Les personnes impliquées vendaient ces faux documents moyennant de l’argent. C’est donc six (06) personnes âgées de 25 à 55ans au total qui sont impliquées dans cette organisation.

L’un d’entre eux était propriétaire d’une agence de tourisme : le moyen parfait de faire valoir ces documents. Son fils était lui aussi, avec les 4 autres individus totalement impliqués.

Falsification de document : vente de titres de séjour pour le Portugal

Selon le média arabophone Ennahar, les 6 individus ont dans le cadre de leur activité illicite falsifié divers document liés à l’obtention de titres de séjour pour le Portual, et ce en échange d’argent.

Ces documents étaient donc commercialisés, et se vendaient auprès des « clients » à des sommes variant entre 40 et 200 millions de centimes.

Ne s’arrêtant pas là, le réseau s’est même permis de délivrer un certificat d’admission dans une université de l’Union européenne, d’une carte de travail aux Émirats arabes unis pour 83 millions de centimes, et d’un faux permis de conduire pour l’État de Portugal pour 43 millions de centimes.

Par la voie légale, ces papiers sont assez difficiles à avoir. C’était donc un marché dans lequel la demande était bel et bien présente, et les individus n’hésitaient pas à débourser de grandes sommes.

Les intérêts de la division économique et financière de la sûreté de l’Etat de Batna ont démantelé un réseau composé de six individus, spécialisés dans la falsification de documents de séjour et de documents administratifs et officiels, pour plusieurs pays étrangers, en échange de sommes d’argent.

Réseau de falsification de document : une opération bien menée

Pour arrêter ces personnes, les autorités ont dû surveiller le travail du groupe organisé pendant plusieurs semaines. Ils ont ensuite enquêté, afin de recueillir un maximum d’informations.

Suite à cela, des permis de perquisition ont été octroyés. Les forces de l’ordre ont eu le droit de perquisitionner l’agence de tourisme mais aussi les domiciles des concernés. Celle-ci a donné lieu à la saisie de plusieurs éléments incriminants : deux fausses cartes de séjour délivrées par l’État portugais, trois passeports avec un ensemble de documents, ainsi qu’une somme d’argent provenant du produit d’opérations criminelles.