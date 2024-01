FAKE : Une vidéo détournée du président Tebboune crée le buzz sur TikTok

FAKE NEWS — Une vidéo détournée du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, est en train de faire le buzz sur le réseau social TikTok, générant près de 1 million de vues et suscitant des milliers de réactions et de commentaires.

En effet, cette vidéo trompeuse, mise en ligne le 28 décembre 2023 par la chaîne Buzz reportage TV, attribue au président algérien des propos qu’il n’a pas tenus à l’adresse de la diaspora algérienne en France. Résultat, tiktok cumule plus de 875 000 vues à l’heure où nous écrivons.

Reprenant le morceau du discours du 25 décembre de Tebboune qui concerne les Algériens qui vivent à l’étranger, l’auteur de la fausse vidéo, visiblement un Français tourmenté par la question de l’émigration, lui a accolé cette légende : « Le président algérien demande aux Algériens de France de rentrer en Algérie ».

Il ajoutera en sous-titre : « Etranger algérien (sic) vivant en France vous devez quittez (sic) la France et rentrer en Algérie et finir les colonies de vacances ». Ses abonnés ne comprenant pas l’arabe (langue de la vidéo d’origine), il n’en fallait pas plus pour provoquer une avalanche de commentaires racistes.

Vidéo trompeuse de Tebboune : le vrai du faux

Après cet exposé des faits, quelle est donc la vraie teneur du discours de président algérien que ce tiktokeur peu scrupuleux a détourné pour créer le buzz et attiser le racisme ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la vidéo reprend un extrait du discours à la nation que Tebboune a prononcé le 25 décembre dernier devant le parlement. Or, il n’y est aucunement question d’inviter les Algériens de France à rentrer en Algérie.

En réalité, le Président de la République a tout simplement annoncé une mesure en faveur de la diaspora algérienne, et celle-ci consiste en une réduction de 50 % sur les prix des billets d’avion pendant le mois Ramadan 2024.

Ainsi donc, il a suffit d’ajouter une fausse légende en français au contenu polémique sur le discours d’un Chef d’État prononcé en langue arabe pour déclencher une avalanche de plus de 6000 commentaires, dont une grosse part suinte le racisme. Stupéfiant !