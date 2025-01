« Un haut gradé de l’armée française menace d’envoyer la bombe nucléaire sur l’Algérie »?

Les relations déjà fragiles entre l’Algérie et la France ont récemment été ébranlées par une nouvelle controverse. Une vidéo virale, largement diffusée sur les réseaux sociaux, met en scène un individu en uniforme militaire tenant des propos menaçants envers l’Algérie.

Présenté à tort comme un haut gradé de l’armée française, l’homme évoque même l’idée d’une attaque nucléaire contre le pays. Cependant, une enquête approfondie a révélé que cette vidéo relevait davantage de l’intoxication médiatique que de faits avérés.

Une escroquerie déguisée en menace

Dans la vidéo, l’homme en question, Pascal Treffainguy, se présente comme le « porte-parole du Roi du Maroc ».

Il y profère des menaces explicites contre l’Algérie, justifiant ses propos par des différends imaginaires, tels que « la coupure de gaz à la France » ou « l’occupation de Mers-El-Kébir par la Russie ». Poussant l’absurde à son comble, il prétend avoir discuté de ces intentions avec le souverain marocain.

“Je pense que la meilleure solution est un bombardement atomique de l’Algérie, en particulier sur le centre de sous-marins de Mers-El-Kébir, construit par la France et actuellement occupé par la Russie, et qui constitue une menace pour la France », a-t-il déclaré.

Dans une autre vidéo publiée récemment, peu après la controverse autour des influenceurs algériens en France, il a déclaré : « Les Algériens de France doivent se calmer, sinon on leur fera subir le sort de Gaza. »

Cependant, des investigations menées par l’AFP ont rapidement démystifié ce personnage. Treffainguy, loin d’être un militaire, est un escroc notoire.

Selon l’Armée française, cet individu n’a aucun lien avec leurs institutions et son uniforme ne correspond à aucun règlement français.

De plus, il est connu pour des activités frauduleuses, notamment au Brésil, où il est soupçonné d’une escroquerie de près de 160 000 euros.

On l’accuse également d’avoir tué son père adoptif en novembre 2010 et d’afficher des comportements excentriques, tels que des vidéos dans lesquelles il se déguise en femme ou se revendique d’un prétendu sang royal français.

Une désinformation orchestrée

Les propos délirants de Treffainguy vont jusqu’à affirmer que « l’Algérie n’a jamais existé » et qu’elle devrait être divisée entre le royaume du Maroc et le reste avec la Tunisie et une partie de la Libye vont êtres sous domination française.

Il appelle également à un coup d’État en France pour rétablir une monarchie sous le règne d’un roi imaginaire.

Ces déclarations, bien que farfelues, ont trouvé un écho auprès de certaines pages Facebook, comme l’Alliance des États du Sahel (AES). Il y a même une large gamme de personnes convaincues par ses propos, qui soutient ses vidéos sur YouTube.

Une crise révélatrice

Cette polémique s’inscrit dans un contexte de relations bilatérales tendues. Les différends historiques, les crises diplomatiques récurrentes et les enjeux géopolitiques compliquent les échanges entre Alger et Paris.

Pour l’Algérie, cet épisode souligne la nécessité de rester vigilante face aux campagnes de désinformation destinées à déstabiliser le pays.

Lutter contre les fake news

Face à la montée des fake news amplifiées par les réseaux sociaux, l’Algérie doit intensifier ses efforts en matière d’éducation numérique et de vérification des informations.

Les citoyens comme les autorités doivent s’armer de prudence pour éviter de tomber dans les pièges de l’indignation fondée sur des rumeurs ou des manipulations.

Dans un monde où l’information circule à une vitesse vertigineuse, cet épisode rappelle l’importance de distinguer le vrai du faux pour protéger la souveraineté et l’image du pays à l’international.