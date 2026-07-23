Fake news sur les réseaux sociaux : l’Algérie active un dispositif national de fact-checking

Réuni ce jeudi sous la présidence du Premier ministre Sifi Ghrieb, le Gouvernement a franchi un cap stratégique dans la régulation de l’espace numérique.

Face à la prolifération des fausses informations et aux campagnes de désinformation qui se propagent sur les plateformes sociales, l’exécutif étudie la mise en place d’un système national de veille et de vérification des faits (fact-checking).

Cette initiative institutionnelle vise à préserver l’intégrité des contenus en circulation et à restaurer la confiance des citoyens envers l’écosystème médiatique digital.

En ouverture de cette séance de travail, l’ensemble des membres du gouvernement a observé une minute de silence en hommage aux victimes des récents incendies de forêt enregistrés à travers plusieurs wilayas.

L’examen de ce mécanisme de salubrité de l’information s’inscrit au cœur d’un ordre du jour gouvernemental largement orienté vers la souveraineté économique, la modernisation des services publics et la consolidation des infrastructures nationales.

Restructuration portuaire et directives présidentielles

Sur le plan de la logistique commerciale, l’exécutif s’est penché sur un projet de décret exécutif fixant le cadre réglementaire de l’occupation du domaine public portuaire et des concessions d’outillage.

Directement adossée aux orientations du président de la République, cette démarche ambitionne de refondre la gouvernance des enceintes portuaires.

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L’objectif est d’engager une synergie entre tous les acteurs du secteur pour optimiser l’exploitation de l’espace maritime, réduire drastiquement les durées de stationnement des navires en rade et accélérer les cadences de déchargement.

Télécoms, contrôle qualité et grands chantiers

Le secteur des télécommunications a également figuré au centre des arbitrages. Conformément aux dispositions de la loi 18-04, le gouvernement a examiné les textes actant le renouvellement des licences d’exploitation des réseaux cellulaires 2G/GSM attribuées aux opérateurs ATM Mobilis et Optimum Télécom Algérie (Djezzy).

Parallèlement, une évaluation a été faite quant au déploiement du réseau national d’accréditation, de certification et d’homologation.

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S’appuyant sur le réseau des laboratoires d’essais et d’analyses (RELEAC) et sa plateforme digitale GEOLAB, ce dispositif constitue un levier clé pour renforcer la protection du produit national, harmoniser les normes de conformité et optimiser les capacités d’analyse à l’échelle du pays.

Enfin, les travaux se sont achevés par un bilan d’étape sur l’exécution des grands projets d’infrastructure relevant des secteurs névralgiques de la Santé, des Travaux publics, de l’Hydraulique, de la Justice et de la Culture.