Fake News sur l’AADL 3 : L’Agence tape du poing sur la table

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a alerté l’opinion publique sur la prolifération de fausses informations entourant le programme « AADL 3 ».

En effet, l’Agence AADL a formellement mis en garde contre des publications mensongères circulant sur les réseaux sociaux. Selon le communiqué de l’organisme, une page suspecte utiliserait une plateforme électronique frauduleuse pour diffuser des informations erronées, dans le but manifeste de tromper et d’exploiter les souscripteurs.

Vigilance : Tentatives de fraude sur le programme AADL 3

Face à ces manœuvres, l’Agence a été catégorique : « L’agence se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre toute page diffusant des informations fallacieuses susceptibles d’induire l’opinion publique en erreur. »

Ce n’est malheureusement pas la première fois que des réseaux de désinformation tentent de parasiter le programme AADL 3. Ces tentatives d’escroquerie, devenues récurrentes à chaque étape clé du projet, visent directement à manipuler l’urgence des futurs acquéreurs.

Face à ces manœuvres répétées, la prudence reste de mise : ne vous fiez qu’aux canaux de communication officiels de l’Agence. Qu’il s’agisse du portail web ou des comptes certifiés, ces sources sont les seules garanties pour sécuriser votre dossier et éviter les pièges de ces plateformes frauduleuses.

Performance et numérisation : Les directives de Belaribi

Sur le front de la gestion sectorielle, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a présidé une réunion de travail cruciale au siège de son département. Cette rencontre, dédiée à l’Entreprise Nationale de Promotion Immobilière (ENPI), a permis d’évaluer le plan de charge de l’institution et d’examiner les leviers d’optimisation de ses performances.

L’ordre du jour a notamment porté sur l’état d’avancement des programmes de Logements Promotionnels Libres (LPL). À cette occasion, une nouvelle application numérique a été présentée, permettant un suivi en temps réel des contrats liés aux Logements Promotionnels Publics (LPP).

Le ministre a rappelé que l’évaluation des organismes sous tutelle repose désormais sur trois piliers non négociables :

La présence sur le terrain ; Le respect rigoureux des délais contractuels ; La qualité irréprochable de l’exécution.

En conclusion, M. Belaribi a ordonné une intensification du suivi de proximité et une accélération du processus de numérisation pour garantir que les projets soient livrés conformément aux standards de qualité requis.