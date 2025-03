Fake news sur AADL 3 : L’AADL réagit et prend des mesures contre une page Facebook frauduleuse

L’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) a récemment réagi fermement face à la propagation de fausses informations sur les réseaux sociaux. Une page Facebook non officielle, relayant des informations erronées sur le programme « AADL 3 », a été visée par des mesures légales.

Face à l’ampleur des rumeurs et des informations trompeuses circulant sur les réseaux sociaux, l’AADL a rappelé aux souscripteurs l’importance de se référer uniquement à ses canaux officiels. L’agence met en garde contre les sources non vérifiées qui peuvent induire les citoyens en erreur et semer la confusion sur le processus d’attribution des logements.

Dans ce contexte, des actions ont été engagées contre l’administrateur d’un groupe Facebook ayant diffusé de fausses informations sur les procédures administratives de l’AADL. Cette décision vise à protéger les souscripteurs et à garantir la transparence du programme.

Une mise à jour numérique qui suscite des interrogations

Cette action de l’AADL intervient dans un contexte où une récente mise à jour de sa plateforme numérique a suscité des interrogations parmi les candidats du programme « AADL 3 ». En effet, certains inscrits ont constaté l’apparition d’une notification leur demandant de télécharger leur acte de naissance, un document qui n’était pas initialement requis.

L’agence a rapidement clarifié la situation en expliquant que cette obligation ne concernait que les candidats divorcés. Cette exigence vise à garantir une gestion transparente et efficace des dossiers en tenant compte de la situation familiale des souscripteurs.

Un programme qui attire plus d’un million d’inscrits

Depuis le lancement officiel de la plateforme numérique dédiée à « AADL 3 » le 11 mars dernier, pas moins de 1,4 million de personnes se sont inscrites. Ce portail permet de gérer les demandes en ligne, réduisant ainsi les déplacements et accélérant le traitement des dossiers.

Dans sa démarche de modernisation, l’AADL continue d’adapter ses services aux nouvelles technologies pour répondre à la forte demande de logements en Algérie. Toutefois, elle insiste sur la nécessité de s’informer exclusivement via ses plateformes officielles pour éviter toute confusion.

Avec ces mesures, l’agence réaffirme son engagement à assurer la transparence et la fiabilité de son programme, tout en luttant activement contre la désinformation.