Faiza Antri Bouzar brille de mille feux avec karakou algérien à l’Andes Fashion Week

Lors de la Fashion Week, Faiza Antri Bouzar a ébloui le public avec une performance remarquable, célébrant l’élégance intemporelle de la mode algérienne.

Née d’un père originaire de Miliana et d’une mère de la Casbah d’Alger, Faiza Antri Bouzar a grandi entourée de riches traditions culturelles et vestimentaires. Dès son enfance, elle a été marquée par les influences de son entourage immédiat, notamment sa grand-mère maternelle, ses parents et ses tantes, qui lui ont transmis les codes de la civilité et les caractéristiques vestimentaires propres à ces cités au patrimoine historique prodigieux.

À 12 ans, Faiza se distingue déjà par son attachement à ces traditions. Lors d’un spectacle scolaire, elle porte le Karakou de sa grand-mère, une pièce en velours brodé, accompagnée du traditionnel foulard en soie, le “Mhermet Leftoul”.

Ce moment fondateur est resté gravé dans sa mémoire : “Elle m’avait montré, à l’occasion, la façon d’ajuster le foulard en soie traditionnel qui va avec Mhermet Leftoul“, raconte-t-elle à l’APS.

🟢 À LIRE AUSSI : L’ambassadrice d’Algérie au Chili sublime en Karakou à sa cérémonie de prise de fonction

Faiza est également la petite-fille de Rachid Antri Bouzar, fondateur d’une prestigieuse maison de bijouterie et de joaillerie. Baignée dans cet univers de raffinement et d’originalité, elle ne pouvait que développer une passion pour l’élégance et la haute couture.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andes Fashion Week Chile AFW®️ (@andesfashionweekchile)

En 2009, elle se lance dans l’univers exigeant de la mode, avec pour objectif de préserver “l’âme” de l’habit algérien traditionnel tout en l’adaptant aux évolutions esthétiques et pratiques du présent.

“Je suis révoltée lorsque je vois que ‘Mharmet Leftoul’ est nouée alors qu’elle doit être ajustée au moyen d’épingles en perles, ou que ‘Seroual Chelqa’ est trop court ou que les ouvertures sont prononcées“, s’indigne Faiza. Elle insiste sur l’importance de respecter les codes vestimentaires de pudeur de la société algérienne, prônant une élégance subtile et jamais vulgaire.

Faiza : ambassadrice du patrimoine Algérien sur la scène internationale

En 2016, déterminée à faire connaître la richesse du patrimoine vestimentaire algérien au-delà des frontières, Faiza conquiert les marchés internationaux. Son talent séduit le public canadien et américain, et même les actrices de Hollywood, dont Mekia Cox.

Elle explique : “Il s’agit de s’adapter, de ne pas rester figé et de comprendre les codes internationaux tout en gardant notre identité et en intégrant le paramètre marketing.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Andes Fashion Week Chile AFW®️ (@andesfashionweekchile)

Invitée par l’ambassadeur d’Algérie au Chili, Faiza organise plusieurs événements prestigieux, dont les Andes Fashion week du Chili, réunissant des designers de toute l’Amérique latine.

Elle devient ainsi la première designer africaine à participer à ces événements, organisant également des défilés à l’île de Pâques en collaboration avec les habitants locaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Patrimoine culturel : un catalogue de la chanson algérienne bientôt inscrit à l’UNESCO ?

Faiza ne limite pas son engagement à la mode. Elle organise un événement pour la cause palestinienne, où les fonds récoltés sont envoyés en Palestine, et donne des conférences sur l’histoire et le patrimoine algériens, notamment à l’école arabe des enfants palestiniens et à l’université de design Duoc UC: See Vina Del Mar.

Depuis 15 ans, Faiza Antri Bouzar incarne l’élégance algérienne, alliant tradition et modernité, et faisant briller le patrimoine vestimentaire de son pays sur la scène internationale. Grâce à son talent et à sa détermination, elle a su préserver l’âme des tenues traditionnelles tout en les adaptant aux exigences contemporaines, devenant ainsi une véritable ambassadrice de la culture algérienne.