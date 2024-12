« Faites le choix du coeur », le message fort de Boudebouz à Cherki et Akliouche

Riyad Boudebouz a accordé une interview au journal français spécialisé « L’Équipe ». Il parle notamment de sa nouvelle expérience en Algérie et envoie un message fort aux deux joueurs franco-algériens, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche.

Plusieurs internationaux algériens ont rejoint le championnat algérien l’été passé. Andy Delort au MC Alger, Islam Slimani au CR Bélouizdad ou encore Riyad Boudebouz à la JS Kabylie. Ce dernier, parle de sa nouvelle expérience en championnat national. Mais d’emblée, il revient comme il avait rejoint le club phare de la Kabylie lors du mercato estival.

« Je savais qu’il y avait l’envie en Algérie de faire venir des joueurs passés par la sélection nationale pour booster le Championnat. J’ai été contacté en premier par le MC Alger, le président me voulait, pas le coach (Patrice Beaumelle). Puis, il y a ce coup de fil d’Hakim Meddane (directeur général), je comprends très vite que le projet de la JS Kabylie est très sérieux. Je connaissais aussi le coach, Abdelhak Benchikha que j’ai eu comme sélectionneur national. Je n’ai pas hésité, je suis venu », a-t-il confié.

Le joueur se dit impressionné par le niveau du championnat algérien et les grandes potentialités techniques qui existent dans le pays.« Dans ce championnat, il y a des joueurs méconnus en France ou en en Europe, qui sont très forts, et très techniques. J’en vois à chaque journée, et je suis surpris de la qualité de certains joueurs. Franchement, je ne pensais pas que c’était un championnat aussi dur physiquement. Il y a beaucoup de duels. Il y a du niveau », dira-t-il.

Dans ce même sillage, il se dit optimiste pour l’avenir du football algérien. « Je sais que ce championnat va encore progresser, notamment au niveau des infrastructures, lorsqu’il y aura des stades modernes dans tous les clubs (…) L’Algérie est l’un des rares pays en Afrique qui dispose la technologie de la VAR. On a un stade magnifique, tout neuf et moderne. Vraiment, ici, on sent que ça avance. Ça se professionnalise », a-t-il ajouté.

Le message fort de Boudebouz à Cherki et Akliouche

Par ailleurs, Riyad Boudebouz fait partie des rares joueurs binationaux ayant choisi l’équipe d’Algérie à leur jeu âge. En 2010, alors qu’il avait à peine 20 ans à l’époque, il avait opté pour les Verts. « Je l’ai fait avec le cœur, et c’était réfléchi. Lors de ma dernière sélection à l’Euro U19, j’avais dit à Yacine Brahimi, Abdelhamid El Kaoutari et Said Mehamha que c’était ma dernière. Sans manquer de respect à la France, j’avais décidé de jouer en équipe l’Algérie », revient-il sur son choix d’opter pour l’Algérie au détriment de la France.

Aujourd’hui, le joueur envoie un message fort aux binationaux qui hésitent toujours quant à leur avenir international, notamment Rayan Cherki et Maghnes Akliouche.« Franchement, ici dans les rues, ce n’est pas un sujet. C’est plus la communauté franco-algérienne qui échange sur le sujet via les réseaux. Moi, j’ai juste envie de leur dire : « Faites le choix du cœur. Et surtout, décidez-vous même, et ne laissez personne influencer ce que vous ressentez au fond de vous. » », dira-t-il.