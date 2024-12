Fait inédit : le Maroc livre un Palestinien à Israël, vives réactions

Hier, 17 décembre 2024, le Maroc a pris la décision historique d’extrader Nassim Khalibat, un ressortissant Palestinien, vers Israël. Ce dernier est accusé d’avoir posé une bombe dans un bureau du ministère israélien de la Santé à Nazareth en novembre 2021.

Après avoir fui Israël en mars 2022, Khalibat a trouvé refuge au Maroc. Où il a été arrêté en janvier 2023. Après près de deux ans de suivi judiciaire, il a été extradé, sous la demande des autorités israéliennes.

Cette décision historique, prise sans accord formel entre Israël et le Maroc, a été rendu possible en raison de la normalisation des relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv, datant des accords d’Abraham en 2020.

Les autorités marocaines extradent un ressortissant palestinien vers Israël

Les autorités marocaines ont accepté d’extrader Nassim Khalibat vers Israël après deux ans de démarches judiciaires. En effet, cet homme est accusé d’avoir posé une bombe au siège du ministère israélien de la Santé à Nazareth, en Israël, avant de l’actionner à distance à l’aide d’une télécommande. Ces faits remontent à 2021, cependant, suite aux attaques israéliennes, Khalibat s’est réfugié au Maroc en mars 2022.

🟢 À LIRE AUSSI : Un souffle de modernité pour Alger : les grands projets dévoilés (transport, urbanisme…)

En janvier 2023, les autorités marocaines ont informé Israël de son arrestation, qui a eu lieu à Rabat. Peu de temps après, le département international a soumis une demande d’extradition aux autorités marocaines. Après quelques mois d’examen, le tribunal marocain a validé la demande d’Israël en juin 2023. Cela dit, Nassim Khalibat, dont les accusations sont passibles de 15 ans de prison, a finalement été remis aux autorités israéliennes ce mardi 17 décembre.

Extradition de Nassim Khalibat vers Israël : les associations de défense des droits humains réagissent

En effet, cette décision a suscité de vives réactions sur les médias marocains et internationaux. Le journaliste espagnol Ignacio Cembrero a souligné dans un tweet publié ce mardi qu’il s’agit d’une première depuis les accords d’Abraham. Affirmant : « Pour la première fois, le Maroc a accepté d’extrader vers Israël un Palestinien, Nassim Khalibat. Accusé d’avoir posé une bombe à l’annexe de la poste de Nazareth en 2021 ».

Pour la première fois, le #Maroc a accepté d’extrader vers #Israël un Palestinien, Nassim Kalibat, accusé d’avoir posé une bombe à l’annexe de la poste de Nazareth en 2021. Il s’est enfui peu après. Aujourd’hui, il a été remis aux autorités d’Israël. https://t.co/y18hBFic8I — Ignacio Cembrero (@icembrero) December 17, 2024

Par ailleurs, cette mesure, prise par les autorités marocaines, a suscité des tensions au Maroc. Où plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont réagi, s’opposant vivement à l’extradition de Nassim Khalibat.

🟢 À LIRE AUSSI : Système éducatif : les 7 problèmes qui minent l’école algérienne (Cour des comptes 2024)

De plus, ces associations ont appelé au refus d’extrader le jeune palestinien vers Israël. Ainsi, elles ont mis en avant les conditions de détention difficiles qu’il pourrait endurer là-bas. Cependant, les autorités marocaines ont maintenu leur décision.