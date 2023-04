Faisant la promotion des injections d’avortement, un trentenaire arrêté à Sidi Bel Abbès

La brigade de lutte contre la cybercriminalité relevant de la sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbes a réussi à mettre fin à l’activité d’un individu qui prétend être un infirmier. En effet, le trentenaire arrêté est accusé de mettre la vie d’autrui en danger. Lui, qui utilisait les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour inciter à l’avortement. Et ce, en faisant la promotion de médicaments et d’injections provoquant l’avortement, via une page Facebook et plusieurs comptes associés.

Selon ce que rapporte un média arabophone dans son nouveau numéro d’aujourd’hui, l’accusé a publié plusieurs posts promouvant les avortements. La même source médiatique a indiqué que la personne interpellée prétendait être un infirmier possédant les qualifications nécessaires pour assurer un suivi médical à celles qui souhaitent avorter. Et ce, en contrepartie de grandes sommes d’argent. En effet, l’enquête menée a permis de mettre fin aux activités de cette personnes et ainsi dévoilé ses plans.

Des injections pour l’avortement à 50.000 DA

L’enquête ouverte a permis de dévoiler d’autres détails concernant cette affaire. En effet, les comprimés et les injections pour l’avortement proposés par le mis en cause étaient vendus à des prix allant de 30.000 DA à 50.000 DA l’unité. Dans ce sillage, il convient de noter que l’opération d’arrestation du suspect a été menée avec une rapidité et efficacité, en utilisant les technologies modernes par la brigade de lutte contre la cybercriminalité.

Ce qui a permis d’identifier l’identité du principal concerné dans un court laps de temps. Après l’accomplissement de toutes les procédures légales, le trentenaire suspect a été déféré devant le parquet compétent. En effet, il doit faire face à plusieurs accusations, notamment La mise en danger de la vie d’autrui.