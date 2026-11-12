Faire venir ses parents en France : visa d’ascendant à charge, conditions et pièces exigées

Votre père ou votre mère vieillit seul en Algérie, et vous souhaitez l’accueillir chez vous en France ? Tout dépend d’abord de votre nationalité. Carte de dix ans d’ascendant à charge, visa visiteur, visite familiale : les solutions possibles, les conditions et les documents à préparer.

Peut-on faire venir ses parents d’Algérie pour vivre en France ?

Oui, mais les règles dépendent d’abord de la nationalité de l’enfant qui vit en France. Un Français peut faire venir un parent qui dépend de lui financièrement, grâce à une règle particulière de l’accord franco-algérien de 1968. Un Algérien titulaire d’un titre de séjour dispose, lui, de possibilités beaucoup plus limitées.

Cette question touche de nombreuses familles de la diaspora. Les parents restés en Algérie avancent en âge, parfois seuls, alors que leurs enfants ont construit leur vie en France. Beaucoup cherchent une solution durable, au-delà des visites de quelques semaines.

Le regroupement familial, souvent évoqué, ne répond pas à cette situation. Il permet de faire venir un conjoint et des enfants mineurs, mais pas ses parents. Notre article sur le regroupement familial pour les Algériens détaille ses conditions.

Ascendant à charge d’un Français : comment obtenir la carte de 10 ans pour ses parents ?

Si vous êtes français, l’accord franco-algérien prévoit une solution avantageuse. Vos parents peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans, délivré de plein droit, s’ils sont à votre charge. Ce titre de séjour leur permet de vivre durablement en France.

Cette règle couvre aussi les parents du conjoint du Français. Un Français marié peut donc accueillir ses propres parents, mais aussi ceux de son épouse ou de son époux, s’ils sont à la charge du couple. Selon un rapport de l’Assemblée nationale, elle ne se limite d’ailleurs pas aux parents : les grands-parents peuvent aussi en bénéficier.

Cet avantage est propre aux Algériens. Pour les autres nationalités, le droit commun impose des conditions plus strictes, notamment un visa de long séjour. L’accord de 1968 offre ainsi aux familles franco-algériennes une voie plus souple, comme le rappelait notre article sur les cas de carte de séjour de dix ans de plein droit.

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Faut-il un visa de long séjour pour faire venir ses parents en France ?

Non, pour un parent algérien d’un Français, le visa de long séjour n’est pas exigé. L’accord de 1968 demande seulement que le séjour soit régulier au moment de la demande de titre. Un parent peut donc entrer en France avec un simple visa de court séjour, puis demander sa carte de dix ans en préfecture.

Plusieurs tribunaux administratifs ont confirmé cette lecture ces dernières années. Ils ont annulé des refus de préfectures qui exigeaient un visa de long séjour à tort. Le parent doit toutefois déposer sa demande pendant que son visa est encore valable.

Certains parents demandent malgré tout un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge auprès du consulat. Cette démarche n’est pas obligatoire, mais elle permet de faire examiner le dossier avant le départ. Les consulats peuvent refuser ce visa s’ils estiment que la prise en charge n’est pas démontrée.

Comment prouver que ses parents sont à sa charge ?

C’est le point décisif du dossier. Le parent doit démontrer qu’il dépend financièrement de son enfant français, faute de ressources suffisantes de son côté. La preuve peut être apportée par tous moyens, selon les préfectures.

En pratique, l’administration et les juges examinent les ressources du parent en Algérie, comme une petite pension de retraite. Ils regardent aussi l’aide apportée par l’enfant : des virements d’argent réguliers et suffisants, avant même l’arrivée en France, pèsent lourd dans le dossier. Des envois occasionnels ou modestes risquent de ne pas suffire.

L’enfant français doit aussi prouver qu’il a les moyens d’assumer cette prise en charge. Il fournit ses justificatifs de revenus, et ceux de son conjoint le cas échéant. Son logement doit pouvoir accueillir son parent dans des conditions décentes.

Quels documents fournir pour la carte de résident d’ascendant de Français ?

Le dossier se dépose auprès de la préfecture du lieu de résidence, en pratique celle de l’enfant. Il comprend d’abord le passeport du parent, avec son visa en cours de validité, ainsi qu’un acte de naissance prouvant le lien de filiation. Il faut aussi prouver la nationalité française de l’enfant.

Le dossier doit ensuite démontrer la prise en charge. Il inclut les justificatifs de ressources de l’enfant et de son conjoint, et les preuves des virements d’argent envoyés au parent. Les documents qui montrent les faibles ressources du parent en Algérie, comme un relevé de pension, complètent le dossier.

La liste exacte peut varier selon les préfectures, qui publient leurs propres listes de pièces. Mieux vaut donc consulter celle de la préfecture concernée avant de déposer le dossier. Chaque préfecture et chaque consulat examinent les demandes au cas par cas.

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Parents d’un Algérien non français : quel visa pour vivre en France ?

Un Algérien titulaire d’un certificat de résidence ne peut pas faire venir ses parents au titre d’ascendants à charge. Cette règle de l’accord de 1968 ne vaut que pour les enfants de nationalité française. Les parents disposent alors d’autres solutions, plus exigeantes.

La principale est le certificat de résidence « visiteur ». Il s’adresse aux personnes qui disposent de ressources suffisantes pour vivre en France sans travailler. Le parent doit pour cela obtenir un visa de long séjour « visiteur » auprès du consulat, avant son départ.

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Les ressources exigées sont élevées : au moins 12 fois le Smic mensuel net par an. Le parent peut les justifier par ses propres revenus, comme une pension de retraite, ou par la caution d’une personne solvable, comme un enfant. Il doit aussi s’engager à ne pas exercer d’activité professionnelle en France.

Visa visite familiale : combien de temps vos parents peuvent-ils rester en France ?

Sans titre de séjour, un parent peut venir en France avec un visa de court séjour, pour une visite familiale. Ce visa permet de séjourner jusqu’à 90 jours sur une période de 180 jours. Il convient aux visites régulières, mais pas à une installation durable.

Pendant ces séjours, une assurance couvrant les frais médicaux est indispensable, car le parent n’est pas couvert par la Sécurité sociale française. Notre article sur les soins en France avec un simple visa détaille les risques et les solutions. Les frais d’hospitalisation peuvent en effet atteindre des montants très élevés.

Une fois installé durablement avec un titre de séjour, un parent qui réside de manière stable en France peut, sous conditions, être couvert par l’assurance maladie. Notre guide sur le numéro de sécurité sociale des Algériens arrivés en France explique les démarches.

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Faire venir ses parents d’Algérie en France : les questions fréquentes

Peut-on faire venir ses parents par le regroupement familial ?

Non, le regroupement familial ne concerne que le conjoint et les enfants mineurs. Les parents relèvent d’autres procédures, selon la nationalité de l’enfant qui vit en France.

Un Français peut-il faire venir ses parents algériens en France ?

Oui, s’ils sont à sa charge. L’accord franco-algérien leur permet d’obtenir un certificat de résidence de dix ans, délivré de plein droit.

Mes parents peuvent-ils venir avec un visa touristique, puis rester ?

Pour les parents à charge d’un Français, oui : ils peuvent demander leur carte de dix ans en préfecture, pendant la validité de leur visa de court séjour. Dans les autres cas, un visa de court séjour ne permet pas de s’installer durablement.

Comment prouver qu’un parent est à sa charge ?

Il faut montrer que le parent n’a pas de ressources suffisantes et que l’enfant l’aide financièrement de façon régulière, par exemple par des virements. L’enfant doit aussi prouver qu’il a les moyens d’assumer cette prise en charge.

Un Algérien en situation régulière peut-il faire venir ses parents ?

Pas en tant qu’ascendants à charge, une règle réservée aux enfants français. Ses parents peuvent demander un visa « visiteur », à condition de justifier de ressources suffisantes, ou venir en visite avec un visa de court séjour.