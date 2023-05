Faire le buzz en parlant de l’Algérie : la nouvelle astuce des influenceurs étrangers ?

Il suffit de parler de l’Algérie, de ses traditions, ses coutumes et des habitudes du peuple algérien pour avoir de l’audience. C’est le constat que beaucoup d’internautes algériens partagent.

En effet, de plus en plus d’influenceurs étrangers et autres créateurs de contenu sur les réseaux sociaux évoquent l’Algérie sous différents aspects.

En scrollant sur nos écrans le fil d’actualité des différentes applications de la toile, une multitude de vidéos et d’expériences sociales nous est proposée.

Qui d’entre nous n’est pas resté scotché devant une vidéo d’étrangers qui sillonnent les rues algériennes à la recherche d’endroit particulier à visiter ou à la découverte de certaines de nos habitudes.

Désormais sujet préférentiel pour de nombreux créateurs de contenu, l’Algérie est la nouvelle destination des influenceurs du monde entier. Regorgeant de trésors matériels et immatériels, notre pays parait comme le nouveau monde qu’il fait découvrir à tout prix pour certains leaders de la toile.

Si une catégorie du public algérien apprécie ce contenu dédié à l’Algérie et profitent pour faire la découverte de certains endroits qui leur était méconnue jusqu’alors, d’autre se montrent plus sceptique quant à ces escapades des influenceurs étrangers en Algérie.

Ainsi, beaucoup d’internautes signalent « une recherche obsessionnelle et malintentionnée de faire le buzz et d’augmenter les audiences en évoquant l’Algérie ».

L’Algérie, le nouvel eldorado des influenceurs à la recherche de notoriété ?

« J’ai visité l’Algérie et je ne peux que vous conseiller cette destination » c’est la formule magique, Abracadabrantesque que beaucoup d’influenceurs étrangers (de pays arabes ou même occidentaux) s’empressent à utiliser pour gagner plus de vus, de likes, de réactions et d’abonnés. Voilà ce que pensent certains internautes de ces vidéos qui mettent en avant des aspects de la culture algérienne.

« Dans cette course acharnée pour faire assoir sa notoriété sur les réseaux sociaux, certains n’hésitent pas à jouer sur la corde de l’émotion et l’amour que les Algériens éprouvent pour leur pays afin de se hisser aux premiers rangs » dit un internaute en commentant le sujet.



Parler de l’Algérie sur la toile : une tentative de corrompre les Algériens ?

Connu pour être très actif sur les différentes plateformes sociales, le public algérien est servi avec ce contenu et s’en donne à cœur joie à chaque fois qu’un influenceur étranger fait valoir les riches de l’Algérie. « Les influenceurs ont conscience que s’ils veulent faire le buzz, ils doivent impérativement évoquer l’Algérie. Ils ne s’en privent pas. » ajoute un créateur de contenu algérien.

Énumérant les bizarreries qu’il a vues sur la toile, un autre internaute algérien a dit, « J’ai regardé une vidéo d’une femme américaine qui cousinait la Chekchouka. Avant, elle avait un nombre insignifiant d’abonnés. Depuis qu’elle a partagé cette vidéo, elle compte un nombre très important d’abonnés. C’est leur astuce pour faire le buzz : évoquer l’Algérie. » explique-t-il.

Loin de tout procès d’intention, des internautes dénoncent « une tentative de corrompre l’amour et l’attachement des Algériens à leur pays ». Cette nouvelle vague n’est, finalement, pas réservée à ces « étrangers amoureux de l’Algérie ». Un internaute ironise, « Si tu es avec ou contre nous, tu vas faire du buzz rien qu’en parlant de l’Algérie. »