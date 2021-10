Faire du dropshipping depuis l’Algérie : est-ce une bonne idée ?

Il existe de nos jours de nombreuses manières de gagner de l’argent en se servant d’internet. Au nombre de ces manières se trouve le dropshipping qui est une méthode de plus en plus courante. Elle pourrait vous intéresser alors. Découvrez-en plus ici.

Qu’est-ce que le dropshipping ?

Le dropshipping est une technique de e-commerce. Elle consiste à de la vente en ligne. Sa particularité, c’est qu’elle permet au vendeur de n’avoir aucun stock de marchandise chez lui, ni dans une boutique, ni dans un entrepôt. Comment ? En voici la procédure simple :

Vous créez une boutique en ligne sur un site de e-commerce ;

Les clients passent des commandes ;

Vous transférez la commande à votre fournisseur de marchandise ;

Le fournisseur gère la commande ;

Vous touchez votre commission.

Bien que le dropshipping soit véritablement avantageux, il n’est pas le seul moyen de se faire de l’argent sur la toile. Vous trouverez-ici, une liste de métiers pour gagner de l’argent sur internet.

Quels sont les avantages du dropshipping ?

Le dropshipping est une méthode très avantageuse de commerce en ligne. Il vous permet dans un premier temps de ne pas vous encombrer avec des stocks de marchandise. Vous n’avez pas à gérer les frais de ces entreposages et les questions logistiques qui les accompagnent. De plus, vous n’avez aucun problème quant à certaines marchandises périssables, leurs conditions de conservation et autres.

Un autre avantage particulier de ce type de vente en ligne est que vous n’achetez pas de marchandise avant sa vente. En effet, puisque vous passez votre commande après l’achat des clients, vous n’avez donc pas de stock de produits invendus à votre compte.

Quel avis sur le dropshipping depuis l’Algérie ?

Tout d’abord, à la question de savoir si le dropshipping est possible depuis l’Algérie, la réponse est tout simplement « oui ». Il est tout à fait possible de faire du dropshipping en résident en Algérie. Vous pouvez livrer en France et dans d’autres pays d’Europe. En réalité, le dropshipping est possible depuis tous les pays du monde où il y a internet.

Voici un cas pratique. Vous habitez en Algérie et vous proposez des bonbons fabriqués en Amérique dans votre boutique en ligne. Vous recevez une commande de 10 000 sachets de bonbons pour une boutique en France. Il vous suffit de passer la commande au fournisseur de ces bonbons en Amérique. Ce dernier se chargera de les expédier à l’adresse que vous lui avez indiquée en France.

Le fournisseur livre ces bonbons. Le client reçoit sa commande et vous, vous encaissez votre bénéfice. Aussi simple que ça.

Comme vous avez pu le comprendre, le dropshipping est une technique de vente en ligne que vous pouvez essayer depuis n’importe où. Attention cependant à vous faire former sur des plateformes comme www.formationfacile.com. Aussi simple que cela puisse paraître, le dropshipping comporte certaines facettes qui peuvent vous être inconnues et qui peuvent également vous faire gagner plus d’argent. Faites-vous former et n’hésitez pas à commencer avec une petite somme d’argent. Vous n’avez rien à y perdre.