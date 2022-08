FAF : Zefizef dès aujourd’hui en Tanzanie

Le président de la FAF Djahid Zefizef s’envolera aujourd’hui pour la Tanzanie. Il prendra part à la 44e édition de l’assemblée générale de la CAF. Il devrait profiter de l’occasion pour annoncer la candidature de l’Algérie pour abriter la CAN-2027.

Un mois depuis son élection à la tête de la FAF, Djahid Zefizef a passé aux choses sérieuses. Aujourd’hui, il s’envolera pour la Tanzanie. Le motif ? C’est tout simplement pour prendre part à la 44e édition de l’assemblée générale ordinaire de la FAF. « Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), M. Djahid Zefizef prendra part à la 44ème Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football (CAF) qui aura lieu le mercredi 10 août 2022 dans la ville d’Arusha, en Tanzanie ». A annoncé la première instance du football national sur son site officiel.

Le président de la FAF sera accompagné du président de la commission des finances Djamel Merbout et le secrétaire général Mounir Dbichi. « Le Président de la FAF, qui s’envolera ce dimanche 7 août à destination de la Tanzanie, sera accompagné par le vice-président M. Djamel Merbout, Président de la commission des finances, et le secrétaire général, M. Mounir Dbichi ». Ajoute la FAF.

Zefizef va-t-il annoncer la candidature de l’Algérie pour abriter la CAN-2027 ?

L’Algérie devrait se porter candidate pour abriter la CAN-2027. Cependant, le président de la FAF Djahid Zefizef compte profiter de sa présence à l’assemblée générale ordinaire de la CAF pour annoncer la prétention de notre pays pour accueillir le grand évènement continentale.

En effet, la première instance du football africaine devrait annoncer à l’occasion la date du dépôt des dossiers de candidatures. Nombreux sont les pays qui prétendent également organiser la 36e édition de la coupe d’Afrique des nations de football.

Il est à rappeler que les nouvelles infrastructures de notre pays ont motivé le MJS et la FAF pour préparer le dossier de candidature. Alors que le nouveau stade d’Oran a été réceptionné il y a quelques mois, ceux de Baraki, de Douera ou encore de Tizi-Ouzou seront bientôt inaugurés. Les travaux de rénovation au sein des stades de Hamlaoui (Constantine) et du 19 mai 1956 (Annaba) avancent bien. Et avec les grands moyens que compte déployer l’état, l’Algérie sera capable à abriter la 36e édition de la CAN.