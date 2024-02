FAF : Walid Sadi installe une commission pour la succession de Belmadi

Le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, a pris une importante décision avant de nommer un nouvel entraineur à la tête de la sélection nationale. En effet, il va installer une commission chargée d’examiner les candidatures pour le successeur à Djamel Belmadi.

La succession de Djamel Belmadi est ouverte. La fédération algérienne de football est à la recherche d’un entraineur de renom, capable de redresser la barre en prévision des prochaines importantes échéances.

Une chose est sûre, le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, veut faire le bon choix. Il veut un entraineur qui répond parfaitement au profil pour éviter une erreur de casting. C’est la raison pour laquelle il a décidé d’installer une commission. Cette dernière, aura pour mission d’étudier les différentes candidatures des potentiels successeurs à Belmadi, avant de trancher, à l’unanimité, sur l’identité de celui qui va prendre les commandes à la tête de la barre technique de l’équipe d’Algérie. Ce qui est le cas, d’ailleurs, dans plusieurs fédérations de football au monde.

« Le Président de la FAF Monsieur, Walid Sadi, procèdera ce lundi à l’installation d’une commission Ad-Hoc chargée d’examiner les candidatures au poste de sélectionneur national de l’équipe nationale A. La commission remettra ses conclusions dans un délai n’excédant pas les dix jours ». A indiqué la FAF sur son site officiel, sans pour autant dévoiler l’identité des membres de la commission.

Petkovic aurait retiré sa candidature

Toujours concernant la succession de Djamel Belmadi à la tête des Verts, Vladimir Petkovic, qui a postulé pour le poste de sélectionneur national, aurait retiré sa candidature. Selon le journal spécialisé « Compétition », le technicien croate de 60 ans redoute le challenge, lui qui n’a jamais exercé en Afrique sans sa carrière d’entraineur.

Et pourtant, la même source indique qu’il y avait bel et bien des pourparlers entre le président de la FAF et Vladimir Petkovic. Ce dernier s’est montré même emballé à l’idée de coacher l’équipe d’Algérie, reste à savoir les réelles raisons qui l’ont poussé à faire machine arrière.