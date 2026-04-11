FAF : Vladimir Petkovic sur le point de prolonger son contrat avec les Verts ?

Le dossier de la prolongation de Vladimir Petkovic à la tête de la sélection algérienne avance désormais vers son épilogue. Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, a confirmé ce samedi que les deux parties sont parvenues à un accord de principe, ne laissant plus que la signature officielle pour finaliser l’opération.

Le président de la FAF a levé toute ambiguïté concernant l’avenir du sélectionneur national. Selon lui, les discussions avec Vladimir Petkovic ont abouti à un terrain d’entente clair autour d’une prolongation de contrat.

« Concernant la prolongation du sélectionneur national, il a donné son accord pour continuer », a déclaré Walid Sadi, en marge de l’assemblée générale ordinaire de la Fédération.

Le dirigeant a également précisé que la FAF a déjà préparé une première version du nouveau contrat, transmise au représentant juridique du technicien suisse. Les échanges entre les deux parties ont permis d’harmoniser les principaux points, sans blocage majeur à signaler.

« Nous avons préparé un projet de contrat et nous l’avons envoyé à son avocat. Nous sommes d’accord sur l’essentiel, il ne reste que la signature qui interviendra dans les prochaines semaines », a-t-il ajouté.

Une confirmation importante qui vient conforter la volonté de stabilité autour du staff technique des Verts.

Vladimir Petkovic : une signature attendue dans les prochaines semaines

Selon les déclarations du président de la FAF, la prolongation de Petkovic n’est plus qu’une question de temps. Les deux parties auraient trouvé un consensus sur l’ensemble des conditions du nouveau contrat.

Arrivé en février 2024 pour succéder à Djamel Belmadi, le technicien bosnien est actuellement engagé jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. La nouvelle proposition de la FAF vise à sécuriser son avenir au-delà de cette échéance, dans une logique de continuité du projet sportif.

Le sélectionneur, qui a assisté à l’assemblée générale ordinaire de la Fédération, aurait également donné son accord de principe, confirmant ainsi sa volonté de poursuivre l’aventure avec les Verts.

Au-delà de l’aspect administratif, cette prolongation s’inscrit dans une stratégie globale de la FAF visant à stabiliser la sélection nationale sur le long terme. Depuis son arrivée, Petkovic a obtenu des résultats jugés satisfaisants, malgré un contexte de transition et de reconstruction de l’équipe.

La Fédération souhaite ainsi éviter un nouveau changement brutal à la tête du staff technique à l’approche des grandes échéances internationales, notamment les éliminatoires et la préparation du Mondial 2026.

Le maintien du sélectionneur permettrait également de consolider les automatismes, d’installer une identité de jeu plus stable et de poursuivre l’intégration progressive de nouveaux joueurs dans le groupe.

Les derniers ajustements avant officialisation

Si les parties ont globalement acté l’accord, elles doivent encore finaliser quelques formalités administratives. Le conseiller juridique du sélectionneur a déjà reçu le contrat pour en effectuer la validation finale.

Dans ce type de négociation, les parties examinent de manière détaillée les clauses, une étape classique qui leur permet de s’assurer qu’elles protègent correctement les intérêts de chacun. À ce stade, les négociateurs n’ont relevé aucun point de blocage majeur, ce qui laisse présager une officialisation rapide.

La FAF a toutefois choisi de temporiser légèrement, afin de ne pas perturber la préparation de l’équipe nationale, actuellement concentrée sur ses prochains rendez-vous amicaux.

Sauf retournement de situation, la prolongation de Vladimir Petkovic devrait être officialisée dans les prochaines semaines, voire début avril selon certaines sources proches du dossier.

Cette décision viendrait confirmer la volonté des dirigeants de s’inscrire dans la continuité, en maintenant le même encadrement technique à l’approche des grandes compétitions à venir, notamment la Coupe du monde 2026.

Pour la sélection algérienne, cette stabilité pourrait représenter un atout majeur dans la construction d’un projet sportif cohérent et durable. La signature attendue viendrait ainsi sceller une étape importante dans la nouvelle ère des Verts sous la direction de Petkovic.

Assemblée Générale de la FAF : bilans adoptés et cap fixé pour le Mondial 2026

La Fédération algérienne de football (FAF) a tenu samedi son Assemblée générale ordinaire (AGO) au Cercle National de l’Armée de Beni-Messous, en présence de 81 membres. Les membres ont marqué la séance par l’adoption unanime des principaux textes soumis au vote, ainsi que par plusieurs annonces relatives à l’avenir du football national.

Les membres de l’Assemblée générale approuvent à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2025, ainsi que le budget prévisionnel de 2026 et le nouveau système de compétition, dont l’entrée en vigueur est prévue pour la saison 2027-2028.

« Les travaux de l’AG se sont déroulés dans de très bonnes conditions », a déclaré Walid Sadi, ministre des Sports et président de la FAF, à l’issue des travaux tenus à huis clos. Il s’est félicité de l’adoption de l’ensemble des points à l’ordre du jour, soulignant que le nouveau système de compétition constituait une réforme structurante pour le football algérien.

La session a débuté par une minute de silence à la mémoire de l’ancien président de la République, le moudjahid Liamine Zeroual, ainsi que de plusieurs personnalités ayant servi le football algérien.

Walid Sadi, accompagné de Mustapha Berraf, président de l’Association des Comités Nationaux Olympiques Africains (ACNOA), a remis des maillots de la sélection nationale floqués de leurs noms à plusieurs personnalités :

Abdelhakim Serrar, ancien international et président de l’ES Sétif

Abdenour Kaoua, ancien gardien international du MC Alger

Abdelkader Horr, ancien défenseur international du DNC d’Alger

Messaoud Koussa, ancien arbitre international

Lakhdar Berriche et Benyoucef Ouadia, anciens journalistes de la télévision algérienne

Deux personnalités ont par ailleurs été honorées à titre posthume : Noureddine Boulefaat, ancien président de la Ligue Inter-régions, et El Amri Benhamidouche, ancien président de la Ligue de football de la wilaya de M’Sila.

Un partenariat renforcé avec la FIFA

Le président de la FAF est revenu sur la récente visite en Algérie de Gianni Infantino, président de la FIFA, au cours de laquelle plusieurs infrastructures sportives ont été inaugurées dans le cadre du programme FIFA Forward. Parmi les réalisations emblématiques figure le Centre technique régional de Lalla Setti, dédié à la formation des jeunes talents.

Walid Sadi a annoncé la prochaine réalisation d’un nouveau centre technique régional dans l’Est du pays, toujours dans ce cadre partenarial. « La visite du président de la FIFA marque une nouvelle étape du partenariat et s’inscrit dans une stratégie de long terme visant à renforcer les infrastructures de formation en Algérie », a-t-il déclaré.

Concernant la préparation de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde FIFA 2026, le président de la FAF a confirmé la tenue de deux matchs amicaux : le 3 juin 2026 : Algérie – Pays-Bas, au stade De Kuip de Rotterdam et le 10 juin 2026 : Algérie et l’adversaire à désigner (non qualifié au Mondial), à Kansas City, aux États-Unis

Le sélectionneur national Vladimir Petkovic était présent lors de l’AGO, aux côtés de représentants du ministère de la Défense nationale et de la Direction générale de la Sûreté nationale.