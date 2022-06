FAF : Raouraoua va-t-il faire son « come-back » ?

Alors que le départ de Charaf-Eddine Amara de la présidence de la FAF est désormais une question de temps, on commence d’ores et déjà à spéculer sur l’identité de son successeur. Aux dernières nouvelles, Mohamed Raouraoua pourrait être la surprise de la prochaine AG du 7 juillet prochain. Il est annoncé de retour à la tête de la première instance du football national après cinq ans.

Après avoir annoncé sa démission de la présidence de la FAF, le clap de fin approche à un grand pas pour Charaf-Eddine Amara. Sa démission sera entérinée le 16 juin prochain, à l’occasion de la tenue de l’assemblée générale ordinaire du bureau fédérale. La préparation pour l’assemblée générale élective pour le 7 juillet prochain sera aussi à l’ordre du jour de l’AGO.

Maintenant que le départ d’Amara est imminent, on commence d’ores et déjà à spéculer sur l’identité de son successeur. Les supporters algériens souhaitent voir un homme fort à la tête de la fédération Algérienne de football. Un homme digne à ce poste et capable à gérer les affaires au sein de l’instance de Dely Brahim.

Raouraoua de retour, la surprise du chef ?

Pour le moment, seul Amar Bahloul s’est porté candidat pour la prochaine assemblée générale élective du 7 juillet. On parle également de Djahid Zefizef et Walid Sadi, mais sans pour autant qu’il ait du concret.

Selon des informations rapportés par certains médias et journalistes spécialisés, Mohamed Raouraoua pourrait se porter candidat pour les prochaines élections. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le concerné ne s’est pas manifesté pour un retour, mais il aurait confié à ses proche son désire de revenir à la présidence de la FAF. Une information qui fait, d’ailleurs, l’actualité à travers les différents réseaux sociaux.

Pour le moment, on ne sait pas si c’est vrai ou juste une rumeur balancée par certains médias. Mais le moins que l’on puisse dire, est que les supporters algériens sont pour au retour de Raouraoua à la tête de la fédération algérienne de football. Ils sont unanimes à dire qu’il est seul capable à présider la première instance du football national. Un homme qui a fait ses preuves par le passé.

Il est à rappeler que Mohamed Raouraoua avait quitté la présidence de la FAF en mars 2017. Il avait cédé sa place à Kheireddine Zetchi. Une fois le mandat de ce dernier terminé, c’est Charaf-Eddine Amara qui avait été élu président en avril 2021. Mais ce dernier n’aura consommé qu’une seule année de son mandant, avant de claquer la porte juste après la désillusion du 29 mars dernier.